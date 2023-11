Einer der verstörendsten Horror-Filme der 90er erscheint als limitiertes 4K-Steelbook – jetzt das Meisterwerk einer Regie-Legende sichern

Lost Highway ist ein verstörender Psycho-Horror-Thriller in typisch mysteriöser Manier von Regisseur David Lynch und erscheint bald erstmals in 4K als limitiertes Steelbook.

Der Psycho-Horror-Thriller Lost Highway aus dem Jahr 1997 gehört zu den besten Filmen von David Lynch. Doch bisher konnte man den spannenden Kultklassiker der auch für Twin Peaks, Mulholland Drive oder Eraserhead bekannten Regie-Legende bestenfalls auf Blu-ray in Full HD bestaunen.



Im März nächsten Jahres erscheint nun erstmals auch eine 4K Ultra-HD-Fassung in limitierter Edition mit Steelbook und zusätzlicher Blu-ray. Ihr könnt sie bereits bei Amazon mit Preisgarantie vorbestellen *. Da derartige Sondereditionen gerne vergriffen sind, kann sich schnell sein hier lohnen. Als Bonusmaterial gibt es unter anderem acht Kurzfilme (The Dumbland Series), einen Blick hinter die Kulissen und ein Interview mit David Lynch.



Darum geht es in dem Horror-Thriller



Die Ehe des Jazzmusikers Fred Madison (Bill Pullman) und seiner Frau Renée (Patricia Arquette) scheint am Abgrund. Als er nach einer Party festgenommen wird und man ihn des Mordes an ihr beschuldigt, landet er in der Todeszelle, wo er von starken Kopfschmerzen und Visionen eines mysteriösen Mannes (Robert Blake) geplagt wird.



Pete kann sich an nichts erinnern, hat eine unerklärliche Wunde am Kopf und seine Eltern verheimlichen ihm etwas ...



So gut ist Lost Highway

Auch wenn der Film bei Erscheinen eher auf gemischte Kritiken stieß, hat Lost Highway in der Moviepilot-Community mit 7,5 von 10 Punkten eine überdurchschnittlich hohe Wertung und in der FILMSTARTS-Kritik wurden sogar 5 von 5 Sternen mit der Auszeichnung als Meisterwerk vergeben.



Dort heißt es, dass Lost Highway ein grandios inszenierter Film sei, der seine Zuschauenden auf eine apokalyptische Reise jenseits aller filmischen Regeln entführe, was einen hohen Wiederschauwert biete: "Man muss ihn sich sicherlich mehrfach ansehen, um ihn in allen seinen Einzelheiten zu erfassen."

