Einer der wichtigsten Filme unserer Zeit wird nach 16 Jahren fortgesetzt: Hier ist der Trailer zu The Social Network 2

Mit The Social Network lieferte David Fincher vor 16 Jahren einen der eindringlichsten Filme über die Entstehung der sozialen Medien ab. Jetzt ist der Trailer zur Fortsetzung The Social Reckoning erschienen.

David Finchers Film The Social Network erzählte 2010 über die Entstehung von Facebook und hatte so viel mehr zu sagen, als nur von einer Unternehmensgründung zu erzählen. Seitdem hat die Welt sich verändert und wurde mehr von den sozialen Medien geformt, als man es sich damals hätte träumen lassen. Die Fortsetzung The Social Reckoning von Aaron Sorkin macht sich nun daran, die letzten paar Jahre filmisch aufzuarbeiten.

Hier ist der Trailer zu The Social Network 2:

The Social Reckoning - Trailer (English) HD

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