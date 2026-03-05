Einer der witzigsten Horrorfilme der letzten 10 Jahre ist zurück: 108 Minuten Spaß und explosiver Satanisten-Wahnsinn

Ready or Not 2 hetzt sieben Jahre nach Teil 1 gleich vier reiche Familien auf Samara Weavings wehrhafte Braut. Ob sich die Horror-Fortsetzung lohnt, erfahrt ihr hier.

Im Jahr 2019 erschien mit Ready or Not: Auf die Plätze, fertig, tot ein kleiner und feiner Geheimtipp für Fans durchgeknallter Horrorkomödien. Zynischer Humor traf hier auf überdrehte Gewalt und eine grandiose Samara Weaving, die sich mit selbstironischem Humor und eisernem Überlebenswillen zum ikonischen Final Girl aufschwang.

Sieben Jahre später erscheint mit Ready or Not 2: Here I Come am 9. April 2026 die Fortsetzung im Kino. Dafür streift Samara Weaving einmal mehr das blutverkrustete Brautkleid über, um sich vor einer neuen illustren Gruppe von Superreichen zu verstecken. Ob die abgefahrene Menschenjagd auch im Sequel wieder begeistern kann, erfahrt ihr in diesem spoilerfreien Film-Check.

Horror-Fortsetzung Ready or Not 2 beginnt ein neues Todesspiel

Das Horror-Sequel beginnt exakt dort, wo der erste Film aufgehört hat: Die blutverschmierte Braut Grace (Samara Weaving) tritt aus dem in Flammen stehenden Anwesen des Le Domas-Clans heraus. Sie hat die Menschenjagd ihrer angeheirateten Familie gerade überlebt und will einfach nur eine Zigarette rauchen. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Wenige Stunden später trachten ihr erneut bewaffnete Megareiche nach dem Leben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ready or Not 2 schauen:

Ready or Not 2: Here I Come - Trailer (Deutsch) HD

Diesmal ist Grace aber nicht allein. An ihrer Seite steht ihre entfremdete Schwester Faith (Kathryn Newton), die nach sieben Jahren ohne Kontakt Grace eigentlich nur im Krankenhaus besuchen will und unfreiwillig in ein tödliches Spiel hineinstolpert. Denn nach der Auslöschung der Le Domas entsteht ein Machtvakuum im satanistischen Bund der mächtigsten Familien der Welt, die alle durch Teufelspakte ihrer Vorfahren an ein höllisches System gebunden sind.

Und so versammelt das Geschwisterpaar Danforth (Sarah Michelle Gellar und Shawn Hatosy) die vier verbliebenen Familien auf ihrem riesigen Country Club Resort (samt Hotel, Casino und Golfanlage), um bei einem Versteckspiel um den obersten Machtsitz zu kämpfen. Der begehrte High Seat verspricht die Gunst des Teufels Mr. Le Bail und unvorstellbaren Einfluss über das Weltgeschehen. Wer diesen gewinnen will, muss Grace bis zum Morgengrauen finden und töten – oder mit den explosiven Konsequenzen rechnen.

Wilder Horror-Trip mit wenig Innovation: Lohnt sich Ready or Not 2?

Nach ihren zwei Ausflügen ins Scream-Universum und dem Vampirschocker Abigail kehren die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett zu ihrer eigenen Horror-Kreation zurück. Allerdings zeigen sie wenig Interesse daran, das Genre-Rad neu zu erfinden. Ready or Not 2 ist nämlich zu großen Teilen der gleiche Film wie sein Vorgänger – nur mit komplexeren Spielregeln, einem größeren Spielfeld, mehr unausstehlichen Reichen und diesmal gleich zwei widerspenstigen Final Girls, die sich zur Wehr zu setzen wissen.

Ready or Not 2 ist vielleicht nach vertrauten Mustern gestrickt, hat aber nichts an bitterbösem Humor und herrlich überdrehten Gewaltspitzen eingebüßt. Vor allem die neue Truppe ätzender und noch comichafter Elite-Schurk:innen – von einer Katana-schwingenden Geschäftsfrau bis zu einem blutdürstigen Kind mit ballernden Maschinenpistolen – ist verdammt unterhaltsam. Mit geradezu diebischer Freude fiebert man ihrem möglichst grausamen Ableben entgegen.

Bettinelli-Olpin und Gillett zelebrieren ihr Horror-Spektakel, indem sie fast überall eine Schippe drauflegen: mehr Satans-Mythologie, mehr Waffen und mehr Blutfontänen. Was Ready or Not 2 aber wirklich positiv vom Original abhebt, ist ein stärkerer emotionaler Kern. Die sich entwickelnde Beziehung der beiden streitlustigen Schwestern macht den Horror nahbarer, schmerzhafter und wird zum schlagenden Herz inmitten des explosiven Wahnsinns.

Auch Sarah Michelle Gellars und Shawn Hatosys fieses Danforth-Duo wird dank einer düsteren Spiegelung der Geschwister-Dynamik zu spannenderen Gegenspieler:innen. Das unangefochtene Highlight der Ready or Not-Reihe bleibt aber weiterhin Samara Weaving. Mit ausdrucksstarker Performance, wuterfüllten Urschreien und köstlicher latenter Genervtheit über die wiederholte Spiel-Misere wird Weavings Grace erneut zur sympathischen Horror-Heldin zum Mitfiebern und Mitleiden – gibt ihr doch endlich jemand eine Zigarette!

Wer bereits den ersten Film mochte und durchgeknallten Horror-Spaß liebt, sollte sich Ready or Not 2 nicht entgehen lassen – am besten in einem gut gefüllten Kinosaal voller jubelnder Horror-Fans. Denn spätestens wenn sich im Finale ein absolutes Blut-Crescendo auf der Leinwand ergießt, kann sich kein Fan mehr vor Lachen halten.

Ready or Not 2: Here I Come läuft ab dem 9. April 2026 in den deutschen Kinos.