Eines der beliebtesten Krimi-Universen kommt erstmals ins Kino – mit Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle

Universal bringt jetzt die Neuauflage einer beliebten Krimi-Serie in die Kinos. Die Hauptrolle soll niemand Geringeres als Jamie Lee Curtis übernehmen.

Wenn man Jamie Lee Curtis' Filmografie eine Sache nicht vorwerfen kann, dann ist es ihre Vielfalt. Mittlerweile konnte man die Darstellerin, die 2023 für ihren Auftritt in Everything Everywhere All at Once den Oscar als Beste Nebendarstellerin gewann, in so ziemlich jedem Genre sehen. Jetzt übernimmt sie die Hauptrolle in der filmischen Neuauflage eines Krimi-Serien-Klassikers.

Jamie Lee Curtis wird die neue Jessica Fletcher

Wie Deadline berichtet, arbeitet Universal an einem Remake der Kultserie Mord ist ihr Hobby. Jamie Lee Curtis soll die legendäre Rolle der Schriftstellerin Jessica Fletcher übernehmen, die nicht nur in ihren Büchern über Kriminalfälle schreibt, sondern diese auch in der Realität löst. Nach zwölf Staffeln und vier Spielfilmen mit Angela Lansbury in der Hauptrolle kehrt Jessica Fletcher jetzt nach fast 30 Jahren zurück – und kommt dieses Mal sogar bis auf die große Leinwand.

Produziert wird der Film unter anderem von Phil Lord und Christopher Miller, deren neuster Film Der Astronaut mit Ryan Gosling derzeit an den Kinokassen durch die Decke geht. Die Regie soll Jason Moore (Pitch Perfect) übernehmen und Lauren Schuker Blum schreibt zusammen mit Rebecca Angelo (beide arbeiteten an Dumb Money) das Drehbuch. Neben Curtis wurde noch kein weiteres Mitglied des Casts bestätigt.

Wann und wo kann man das Mord ist ihr Hobby-Remake sehen?

Da sich das Projekt erst in der frühen Phase der Vorproduktion befindet, müssen sich Fans der Serie noch ein wenig auf den Kinofilm gedulden. Universal plant für den Film einen US-Kinostart am 22. Dezember 2027, um vollends von dem Weihnachtsgeschäft zu profitieren. Ob der Film in der gleichen Woche auch in Deutschland starten wird, ist bislang unklar.