"Eines der besten Dinge, die Marvel je gemacht hat": Erste Reaktionen zu Fantastic Four: First Steps versprechen perfekte Superhelden-Unterhaltung

In wenigen Tagen dürfen sich Marvel-Fans über den neuen Fantastic Four-Film im Kino freuen. Die ersten Stimmen geben sich begeistert über den Superhelden-Blockbuster.

Gerade erst hat Superman die Kinoleinwände dieser Welt erobert und den Startschuss für das DCU gegeben, da dürfen sich Superhelden-Fans direkt auf den nächsten großen Blockbuster freuen. Dieser kommt aus dem Hause Marvel und heißt The Fantastic Four: First Steps. Und glaubt man den ersten Reaktionen, erwartet uns darin nicht weniger als ein Fest voller epischer Action und großartiger Bilder. Im Folgenden haben wir einige Stimmen für euch zusammengefasst.

"Fantastisch": Erste Reaktionen zu Fantastic Four: First Steps überschlagen sich

Matt Neglia von Next Best Picture lobte in seinem Post auf X vor allem den Stil des Superhelden-Krachers und die Stars um Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach. Für ihn stellen sie die bisher besten Fantastic Four der Kinogeschichte dar:

Die vier Hauptdarsteller:innen sind großartig, Michael Giacchinos lebendiger Score hat einen hohen Wiedererkennungswert und das 60er retro-futuristische Szenenbild und die dynamischen visuellen Effekte sind ein Leckerbissen [...]. Verbunden mit [Regisseur] Matt Shakmans selbstbewusstem Storytelling, ist das ein faszinierender und zufriedenstellender erster Schritt für Marvels neues Team (locker die bisher beste Darstellung des Quartetts auf der großen Leinwand) [...].

Journalist Brandon Davis stimmt in die Lobeshymnen für Fantastic Four: First Steps ein und stellt dabei sogar Vergleiche zu niemand Geringerem als Christopher Nolan an:

Fantastic Four: First Steps ist auf visueller Ebene eines der besten Dinge, die Marvel je gemacht hat. Teile fühlen sich an wie Interstellar und verlangen nach einer IMAX-Leinwand. Galactus ist großartig. Silver Surfer sieht wirklich, wirklich gut aus. Die visuellen Effekte waren häufig tadellos. Kosmisch und auf der Erde, hat Matt Shakman ein visuelles Fest herausgebracht.

Sharareh Drury von People war ebenfalls begeistert vom neuen Marvel-Kracher und stellt vor allem Pedro Pascals und Vanessa Kirbys Leistung als Reed Richards und Sue Storm in den Vordergrund:

Ich habe heute Fantastic Four: First Steps gesehen und er ist atemberaubend! Überwältigende Bilder, eine bewegende Geschichte, gewitzter Dialog und epische Action. Marvels erste Familie liefert einen tollen Ritt. Pedro Pascal bringt es als Mr. Fantastic auf den Punkt. Vanessa Kirby sticht als Sue Storm heraus – sie ist ein Shooting-Star.

Andrew J. Salazar von Discussing Film betont dabei das Familienband der Fantastic-Familie, in der alle ebenbürtig sind:

Fantastic Four: First Steps ist vor allem eine Geschichte über Familie, in der alle Mitglieder gleich wichtig sind. Niemand kommt zu kurz; der Film übetrifft sich, wenn er die verschiedenen Bande zwischen Pedro, Vanessa, Ebon und Joseph herausstellt. Der Retro-60er-Stil funktioniert auf allen Ebenen.

Viele negative Worte finden sich in den ersten Social-Media-Reaktionen nicht – doch fallen diese in der Regel deutlich positiver aus, als die ersten langen Kritiken, die wenige Tage später eintrudeln. Wir dürfen gespannt sein, wie der neue Marvel-Kracher letztendlich bei Presse und Publikum ankommt.

Wann kommt Fantastic Four: First Steps ins Kino?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis ihr euch auch selbst eine Meinung bilden könnt. Fantastic Four: First Steps erreicht am 24. Juli 2024 die deutschen Kinos.