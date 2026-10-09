Dieses Star Trek-Zitat von Kirk ist 58 Jahre später immer noch eins der besten

In 60 Jahren Star Trek fielen so einige denkwürdige Zitate – doch diese Rede von Kirk besteht bis heute den Test der Zeit und fasst die Philosophie des Franchise perfekt zusammen.

Star Trek feierte letzten Monat seinen 60. Geburtstag. Das Franchise blickt auf stolze elf Serien und zahlreiche Filme zurück, die voller denkwürdiger Momente stecken. Ein Mann verkörpert dabei mehr als jeder andere die Philosophie der Sternenflotte: William Shatner alias Captain James T. Kirk aus Raumschiff Enterprise. In dieser ikonischen Rolle lieferte er vor fast 60 Jahren einen Monolog ab, der bis heute nachwirkt.

Captain Kirk lieferte eines der besten Star Trek-Zitate aller Zeiten ab

Mit seinem ungewöhnlich lockeren und charmanten Ansatz verkörperte Kirk die menschliche, optimistische Seite der Sternenflotte perfekt. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, uns in ruhigen Momenten auch immer wieder an die ernsten Seiten der Weltraumreisen zu erinnern.

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In Episode 20 der 2. Staffel Raumschiff Enterprise (Geist sucht Körper, OT: Return to Tomorrow) stellt sich die Besatzung der Originalserie einer göttlichen Übermacht entgegen, die die Körper der Offiziere für eigene Zwecke beherrschen und missbrauchen möchte. Bei einer Konferenz mit seinen Offizieren spricht Kirk im Angesicht der Bedrohung über die riskantesten Missionen der Menschheitsgeschichte – und kommt zu einem Fazit, das bis heute kein Stück seiner Stärke eingebüßt hat:

Risiko! Risiko ist unser Geschäft. Dafür ist dieses Raumschiff da. Deswegen sind wir an Bord.

William Shatner ist mittlerweile 95 Jahre alt und verkündete erst kürzlich, er würde unter einer Bedingung als Captain Kirk zurückkehren. Scheint so, als würde er immer noch gern Risiken eingehen.



Kirk prophezeit die erfolgreiche Apollo-Mission

Das erwähnte Zitat fängt nicht nur perfekt die Philosophie der Sternenflotte ein, sondern stellt auch einen direkten Bezug zur heldenhaften Apollo-Mission her, bei der die Menschheit zum ersten Mal den Mond bereiste. Die Folge wurde ausgestrahlt, bevor die Mission erfolgreich war und unterstreicht damit ihren wissenschaftlichen Optimismus. Fans sprechen bis heute über die Bedeutung des Zitats, wie etwa in einem extra gewidmeten Reddit -Thread. So schreibt der User DGlennH:

Dies ist ein perfektes Gegenargument dafür, warum die Föderation nicht einfach unbemannte Drohnen als Erkundungsschiffe anstelle von Raumschiffen entsendet.

Kirks inspiriertes Fazit schlägt eine Brücke zwischen der noblen, wissenschaftlich motivierten Forschungsmission der Sternenflotte und seinem eigenen, stürmisch-entschlossenen Charakter. Im Laufe der Folge widersteht die Crew den übermächtigen Alien-Wesen und kann ihre Reise fortsetzen – nicht zuletzt aufgrund Kirks unermüdlichem und selbstlosem Einsatz für das Wohl seiner Crew.

Nur eines von vielen starken Star Trek-Zitaten

Dieser Moment aus Raumschiff Enterprise ist nicht der einzige, der weit über seine Ausstrahlung hinweg wirkt. Auch von Captain Janeway, Commander Sisko und zahlreichen Nachfolger:innen hörten wir in 60 Jahren einige bewegende Worte. Dieser Moment von Captain Kirk ist nur der Anfang einer langen, inspirierenden Reise durchs All, die bis heute anhält.