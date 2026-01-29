Eines der größten Fantasy-Epen unserer Zeit wird verfilmt - und korrigiert jetzt schon Fehler von The Witcher und Game of Thrones

Apple hat sich die Rechte an einer der epischsten Fantasy-Reihen gesichert. Bereits jetzt wurden erste Filme und Serien angekündigt.

Nach wie vor ist das Fantasy-Genre ein absoluter Dauerrenner. Harry Potter bekommt ein Serien-Reboot, Game of Thrones weitere Spin-Off-Serien und auch zu Herr der Ringe wird es neue Filme geben. Doch neben dem Ausschlachten bereits beliebter Adaptionen gibt es noch jede Menge unverfilmte Fantasy-Reihen. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, sind die Rechte an einer der größten Fantasy-Welten der jüngeren Literaturgeschichte verkauft worden.

Apple sichert sich die Kosmeer-Rechte und kündigt erste Projekte an

Wie The Hollywood Reporter berichtet, konnte Apple einen harten Bieterkampf um die Rechte an Brandon Sandersons Kosmeer-Kosmos für sich entscheiden. Kosmeer ist ein fiktionales Universum, in dem die verschiedenen Fantasy-Reihen des Schriftstellers spielen. Neben eigenständigen Werken sind die beiden größten Handlungsstränge aus dieser Welt die Sturmlicht-Chroniken und die Nebelgeborenen-Reihe.

Genau diese beiden Reihen wurden jetzt von Apple auch als erstes zur Adaption in Auftrag gegeben, wobei die Sturmlicht-Chroniken als Serie kommen sollen und die Nebelgeboren-Bücher als Filme adaptiert werden. Der Erfolgsautor Sanderson soll maßgeblich als Drehbuchautor und Produzent an den Verfilmungen mitbeteiligt sein und konnte sich die Kontrolle über die Projekte sichern. Somit könnte die Gefahr von Enttäuschungen wie bei The Witcher oder Game of Thrones verringert werden.

Die Kosmeer-Welten bringen eine Vielzahl an Fantasy-Sujets unter einen Hut, welche allesamt auf die gleiche Rahmenhandlung einzahlen. Die Nebelgeborenen-Buchreihe schildert über vier Epochen hinweg den Fortschritt einer komplexen Welt. Dabei geht es auch um Metallmagier, die ein böses Imperium bekämpfen.

Wann kann man mit ersten Filmen und Serien aus der Kosmeer-Reihe rechnen?

Da bislang nur die Rechte verkauft wurden und sich die ersten beiden Projekte noch in der ganz frühen Phase der Vorproduktion befinden, müssen sich Fans der Bücher noch ein wenig auf die Adaptionen gedulden. Mit einer Veröffentlichung der angekündigten Filme und der Serie sollte man allerfrühestens ab Ende 2027 rechnen. Die Serie sollte dann aller Voraussicht nach bei Apples eigenem Streaming-Service Apple TV laufen.

