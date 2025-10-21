Eines der größten Serien-Phänomene der 2000er geht weiter: Diesen Thriller mit fast 100 Folgen haben damals fast alle gesuchtet

Eine der beliebtesten Serien der 2000er Jahre kehrt zurück: Aus dem Thriller-Universum kommt ein brandneues Format mit neuen Gesichtern im gewohnten Setting.

Mit einer Durchschnittswertung von 7,9 Punkten von 10 Punkten bei über 6.000 Stimmen zählt Prison Break für die Moviepilot-Community zu einer der besten und beliebtesten Serien der 2000er Jahre. Zwischen 2005 und 2009 kam die Thriller-Serie mit Wentworth Miller und Dominic Purcell auf ganze 4 Staffeln, die international zum Hit wurden und hierzulande auf RTL ausgestrahlt ebenfalls ein großes Publikum anzogen. 2017 wurde die Serie überraschend mit einer 5. Staffel und neun weiteren Folgen fortgesetzt.

Jetzt soll das beliebte Thriller-Universum einmal mehr erweitert werden. Denn eine brandneue Prison Break-Serie wurde jetzt offiziell bestellt.

Neue Prison Break-Serie hat grünes Licht: Neue Gesichter in gewohnten Thriller-Setting

Schon 2023 wurden erstmals von den Plänen einer neuen Serie aus dem Prison Break-Universum berichtet. Wie der Hollywood Reporter nun meldet, wurde die geplante Serie jetzt offiziell von Hulu bestellt. Während sie Serie in derselben Welt wie die beliebte Mutterserie angesiedelt sein soll, werden wir darin Bekanntschaft mit gänzlich neuen Gesichtern machen.

Die Hauptrolle wird Emily Browning (Sucker Punch) übernehmen, die darin in die Rolle einer Ex-Soldatin schlüpft, die als Justizvollzugsbeamte arbeitet und einen Job in einem der tödlichsten Gefängnisse Amerikas annimmt, um zu beweisen, wie weit sie für jemanden gehen würde, den sie liebt.

Neben Browning gehören unter anderem Drake Rodger (The Winchesters), Lukas Gage (The White Lotus), Clayton Cardenas (Mayans MC), JR Bourne (Teen Wolf), Georgie Flores (Dumplin') und Myles Bullock (Fight Night: The Million Dollar Heist) zum Cast der neuen Thriller-Serie.

Elgin James, der mit Mayanc MC bereits das Spin-off von Sons of Anarchy zum Erfolg geführt hat, tritt bei dem Prison Break-Ableger als Showrunner auf. Er zeichnet ebenfalls für das Drehbuch und die Regie der Pilotfolge verantwortlich. Prison Break-Co-Schöpfer Paul Scheuring unterstützt ihn als ausführender Produzent.

Wann kommt die neue Prison Break-Serie?

Bisher wurde noch kein Starttermin für die Serie verkündet. Nachdem die Serie nun offiziell grünes Licht erhalten hat und Drehbuch, Cast und Crew in trockenen Tüchern sind, dürfen wir womöglich bereits ab Ende 2026 mit der Prison Break-Rückkehr bei Hulu rechnen, wahrscheinlicher ist jedoch 2027.

Hulu-Serien landen in Deutschland üblicherweise bei Disney+, somit wird die Serie hierzulande voraussichtlich auf dem Streaming-Dienst starten. Dort findet ihr auch alle 5 Staffeln der Hauptserie im Abo. Darüber hinaus streamt Prison Break aktuell auch bei Amazon Prime Video in der Flat.

