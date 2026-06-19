Eines der größten Sci-Fi-Phänomene, über das kaum jemand spricht: Das Finale läuft jetzt bei Netflix

Diese Serie ist eines der größten Sci-Fi-Phänomene der letzten Jahre. Das große Finale war bereits ein Hit im Kino und streamt nur 16 Tage später bei Netflix.

Es ist eines der aktuell erfolgreichsten Serienphänomene, über das kaum jemand spricht. Dabei ist der Hype um die seit 2023 laufende Animationsserie Der unglaubliche digitale Zirkus enorm. Allein die Pilotfolge wurde auf YouTube bisher 442 Millionen Mal geschaut. Nach knapp drei Jahren ist jetzt die 9. und letzte Folge erschienen.

Das große Finale der schrägen Sci-Fi-Serie könnt ihr ab sofort wahlweise bei YouTube oder Netflix streamen. Und falls Der unglaubliche digitale Zirkus bisher an euch vorbeigegangen ist, ist jetzt die beste Gelegenheit, um euch neun Folgen lang in digitale und emotionale Abgründe zu stürzen.

Sci-Fi-Highlight The Amazing Digital Circus bei Netflix: Verdrängte Traumata in der virtuellen Realität

Worum geht es überhaupt in Der unglaubliche digitale Zirkus? Zentraler Schauplatz der Serie ist eine virtuelle Zirkuswelt, in der unterschiedliche Menschen von einer obskuren KI namens Caine gefangengehalten werden. Sie alle treten in Form skurriler Avatare auf und können sich nicht an ihre echten Identitäten und realen Probleme erinnern. Zumindest versucht Caine das mit allerlei schrägen Abenteuern und Spaß zu verhindern. Doch Neuankömmling Pomni beginnt, unbequeme Fragen zu stellen.

The Amazing Digital Circus stammt von der Animatorin Gooseworx und dem australischen Animationsstudio Glitch. Mit einem an PC-Games der 90er Jahre angelehnten Animationsstil besticht die Serie durch einen Mix aus Humor, psychologischem Tiefgang und einer teils unheimlichen Atmosphäre, wenn beispielsweise von der KI erstellte Digitalwelten an den beklemmenden Liminal-Space-Grusel von Backrooms erinnern.

Lasst euch von der niedlichen CG-Cartoon-Optik nicht täuschen. Die Serie erforscht durch ihre Charaktere verschiedene Mental-Health-Probleme wie Depression, Angststörungen und verdrängte Traumata, die mit jedem weiteren Abenteuer stärker zum Vorschein kommen.

Die Erfolgsgeschichte von Der unglaubliche digitale Zirkus setzte sich auch schon auf der großen Leinwand fort. Die beiden finalen Folgen kamen am 4. Juni 2026 unter dem Titel The Amazing Digital Circus: Der letzte Akt ins Kino und konnten laut Box Office Mojo über 38 Millionen US-Dollar weltweit einspielen. Allein in Deutschland verbuchte das Finale-Event InsideKino zufolge mehr als 135.000 Besucher:innen – vergleichbar mit der Startwoche von Steven Spielbergs Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit!

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Nur 16 Tage nach dem Kinostart könnt ihr das Finale jetzt auch ganz bequem von zu Hause aus streamen. Alle neuen Episoden stehen sowohl bei YouTube als auch bei Netflix zum Abruf bereit.

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

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