Eines der ikonischsten Herr der Ringe-Zitate existiert nur, weil Gandalf-Star Ian McKellen den Text vergaß

Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie steckt voller unvergesslicher Zitate. Einer der legendärsten Sätze aus den Filmen ist jedoch einem Textpatzer von Gandalf-Star Ian McKellen geschuldet.

Nicht nur die atemberaubenden und imposanten Bilder aus der Herr der Ringe-Trilogie haben sich nach über zwei Dekaden fest in die Köpfe aller Fantasy-Fans eingebrannt. Auch viele Dialogzeilen aus den Filmen wurden zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Popkultur.

Neben dem berühmten "Mein Schatz" von Gollum gehört definitiv auch ein Satz von Gandalf aus Teil 1 in ebendiese Kategorie der ikonischen Zitate. Die Ironie daran: Dessen Darsteller Ian McKellen (X-Men) sollte ursprünglich den Originaltext aus der Buchvorlage von J.R.R. Tolkien aufsagen, leistete sich jedoch einen kleinen Versprecher mit ungeahnt großer Wirkung.

Ian McKellens Gandalf-Patzer wurde zum legendären Herr der Ringe-Zitat

Es geht natürlich um den Ausruf "Du kannst nicht vorbei", den der graue Zauberer in Der Herr der Ringe: Die Gefährten dem Dämon Balrog mit donnernder Stimme entgegenschmettert. Das ohnehin schon dramatische Duell der beiden erhält durch Gandalfs Satz noch zusätzliche Intensität und ist auch so in Tolkiens Roman zu finden.

Zumindest fast, denn im englischen Original sollte es eigentlich "You cannot pass" (dt.: Du kannst nicht vorbei) heißen, woraus McKellen beim Drehen der Szene versehentlich "You shall not pass" (dt.: Du wirst nicht vorbeikommen) machte, weil er sich kurzzeitig nicht an den Text erinnern konnte. Dies erzählte der Brite 2019 in der Graham Norton Show:

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Trotz der fehlenden Originaltreue ist es nicht zu leugnen, dass McKellens improvisierte Variante des Satzes seinem Gandalf noch mehr mutige Entschlossenheit verleiht und den entsprechenden Moment im Film dadurch noch ikonischer gestaltet.

Das sah offenbar auch Regisseur Peter Jackson so, der den "verpatzten" Take verwendete anstatt die Szene noch einmal drehen zu lassen. Der Rest ist (Fantasy-)Filmgeschichte. In der deutschen Synchronisation blieb es bekanntlich beim nicht weniger erinnerungswürdigen "Du kannst nicht vorbei".

2027 kehrt Ian McKellen als Gandalf im neuen Der Herr der Ringe-Film zurück

Nächstes Jahr wird es zur Freude der Fans ein Wiedersehen mit Ian McKellen als Gandalf geben. Am 16. Dezember 2027 startet nämlich das Herr der Ringe-Prequel The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum in den Kinos, dessen Dreharbeiten aktuell im Gange sind. McKellen zeigte sich bereits in einem kurzen Clip in altbekannter Gandalf-Montur.

Der Film kommt aber zum Großteil mit neuer Besetzung daher, McKellen gehört zu den wenigen Rückkehrern aus dem damaligen Original-Cast. Seine Rolle soll wohl allerdings deutlich kleiner ausfallen als in den Mittelerde-Meisterwerken der 2000er.