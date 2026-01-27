Eines der meisterwarteten Horror-Highlights 2026 erreicht großen Meilenstein: Es stammt vom Nosferatu-Mastermind

Vor rund einem Jahr erschien das Horror-Highlight Nosferatu in den Kinos. Doch bereits jetzt gibt es große Neuigkeiten vom nächsten Film des Regisseurs.

Robert Eggers konnte sich in den vergangenen zehn Jahren den Ruf von einem der bedeutendsten Horrorregisseure der aktuellen Kinolandschaft erarbeiten. Der Regisseur zeichnet sich vorwiegend durch seine genaue Darstellung vergangener Epochen mit detaillierten Kulissen und starker Akzentarbeit seiner Darsteller:innen aus. Vor gerade mal einem Jahr erschien mit Nosferatu sein letzter Film. Aktuell arbeitet Eggers mit Werwulf bereits an seinem nächsten Geniestreich und hat jetzt einen großen Meilenstein erreicht.

Die Dreharbeiten zum Horror-Highlight Werwulf von Robert Eggers sind abgeschlossen

Wie ComingSoon berichtet, sind die Dreharbeiten an Werwulf jetzt abgeschlossen worden. Sowohl der Kameramann, als auch Darsteller Ralph Ineson teilten dies über die eigenen Social-Media-Kanäle mit. Neben Ineson standen auch Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp und Willem Dafoe in England und Wales vor der Kamera.

Zum Inhalt des Werwolfstreifens ist bislang recht wenig bekannt, abgesehen von dem Fakt, dass er im England des 13. Jahrhunderts spielen wird. Fans des Regisseurs dürfen sich nach seinem Nosferatu-Remake jetzt auf einen weiteren arg düsteren Epochenfilm mit einem klassischem Monster im Vordergrund freuen. Er basiert auf keiner direkten Romanvorlage, bezieht sich aber auf die lokale Folklore und reiht sich thematisch nahtlos in die Filmografie des US-Amerikaners ein.

Diese Woche startet ein neuer Film von einem weiteren Horrormeister in den Kinos, zu dem ihr hier unseren Film-Check nachlesen könnt.

Wann und wo kann man Werwulf sehen?

Einen deutschen Kinostart hat der Film bislang noch nicht bekommen. Allerdings startet der Film in den USA am 25. Dezember dieses Jahres, weswegen man auch hierzulande von einem Kinostart spätestens im Januar 2027 ausgehen kann.