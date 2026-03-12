Eines der traurigsten Bücher aller Zeiten soll verfilmt werden – mit Billie Eilish in ihrer ersten Rolle

Nachdem Popstar Billie Eilish die Bühnen der Welt erobert hat, wagt sie jetzt den Sprung ins Kino. In einer Neuverfilmung von The Bell Jar soll sie die Hauptrolle spielen.

Den Oscar hat sie bereits gewonnen, obwohl sie noch nie in einem Spielfilm zu sehen war. Jetzt kündigt sich Billie Eilishs Debüt auf der großen Leinwand an. Ausgesucht hat sich die US-amerikanische Singer-Songwriterin dafür ein besonders spannendes Projekt: The Bell Jar, basierend auf der gleichnamigen Vorlage von Sylvia Plath.

The Bell Jar ist der einzige Roman, den die Schriftstellerin und Poetin Zeit ihres Lebens geschrieben hat. 1963 wurde das semi-autobiographische Werk veröffentlicht. Es erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die immer tiefer in einer Spirale aus psychischen Krankheiten und dem Druck der Gesellschaft versinkt.

Billie Eilish in The Bell Jar-Neuverfilmung von Sarah Polley

1979 wurde The Bell Jar erstmals verfilmt. Nun befindet sich eine weitere Adaption in Arbeit. Der Eilish-Scoop stammt von Jeff Sneider und konnte inzwischen auch von dem etablierten Branchenmagazin Deadline bestätigt werden. Die Regisseurin steht ebenfalls fest: Sarah Polley. Polley sorgte zuletzt mit dem Drama Die Aussprache für Aufsehen, das 2023 den Oscar für das Beste adaptierte Drehbuch gewann.

Für Eilish wäre die Hauptrolle in einem prestigeträchtigen Stoff wie The Bell Jar ein großer Schritt. Vor der Kamera haben wir die Musikerin schon öfter gesehen. Hierbei handelte es sich jedoch um Konzertfilme, Dokus und Musikvideos. Schauspielerisch war sie bisher erst einmal unterwegs: in einer kleinen Gastrolle in der Horrorserie Bienenschwarm. Jetzt folgt ihr Spielfilmdebüt. An Oscars mangelt es ihr trotzdem nicht.

Schon zweimal konnte Eilish den Goldjungen mit nach Hause nehmen. Das erste Mal 2022 für den James Bond-Film Keine Zeit zu sterben, bei dem sie den Titelsong No Time to Die beisteuerte. Den zweiten Oscar erhielt sie 2024 für Barbie mit ihrem Song What Was I Made For. Wenn sie bei The Bell Jar alles richtig macht, könnte sie demnächst zum ersten Mal in einer Schauspielkategorie nominiert werden.

The Bell Jar mit Billie Eilish markiert bereits den dritten Versuch, Plaths Roman ein zweites Mal zu verfilmen. 2007 scheiterte ein Projekt mit Julia Stiles, Rose McGowan und Virginia Madsen. 2016 hatte sich Kirsten Dunst The Bell Jahr als Regiedebüt ausgesucht – mit Elle Fanning in der Hauptrolle. 2019 sollte SMILF-Schöpferin Frankie Shaw für den US-Sender Showtime eine Serienversion kreieren. Alle Versuche scheiterten.

Eilish schließt sich einer Reihe von namhaften Musiker:innen an, die den Schritt vor die Kamera wagen und sich im Kino ausprobieren. Charli xcx lieferte erst vor wenigen Wochen The Moment ab, Tyler the Creator spielt aktuell eine Nebenrolle in Marty Supreme und Adele hat Cry to Heaven für ihr Schauspieldebüt ins Auge gefasst. Taylor Swift plant derweil sogar ihr Regiedebüt bei einem Kinofilm.

Wann startet The Bell Jar mit Billie Eilish im Kino?

Noch befindet sich das Projekt in einem sehr frühen Stadium. Bevor die Dreharbeiten beginnen können, müssen die Verträge von Eilish und Polley finalisiert werden. Unklar ist außerdem, wie weit das Drehbuch ist, das ebenfalls von Polley geschrieben wird. Wir gehen davon aus, dass The Bell Jahr frühestens 2028 im Kino eintrifft. Als Nächstes ist Eilish in dem Konzertfilm Hit Me Hard and Soft: The Tour zu sehen.