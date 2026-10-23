"Einmal mehr eine außergewöhnliche Performance": Düsterer Thriller hat heute Free-TV-Premiere im Ersten

Im Ersten läuft heute Abend düsterer Krimi-Thriller-Stoff, der auf zwei Abende verteilt gesendet wird. Hier erfahrt ihr alle Infos dazu und wie ihr die Folgen direkt auf einmal schauen könnt.

Wer den Abend am Wochenende am liebsten mit packender Krimi-Unterhaltung vor dem Fernseher verbringt, sollte heute Abend im Ersten einschalten. Hier wird zur Primetime die neue Serie Das Vergessen - Spurlos im Moor als Free-TV-Premiere ausgestrahlt. Darin bestreitet eine Polizistin einen Wettlauf gegen die Zeit, während sie gegen eine schwere Krankheit ankämpft. Hier erfahrt ihr, wie der Krimi-Thriller im Free-TV gesendet wird und wie ihr alle Folgen direkt auf einmal schauen könnt.

Krimi-Thriller-Serie im TV: Darum geht es in Das Vergessen - Spurlos im Moor

In der deutsch-österreichischen Co-Produktion spielt Julia Koschitz (Zweimal Lebenslänglich) die Polizistin Pia, die im Dorf Engelsberg in der österreichischen Provinz im Mordfall ihrer 17-jährigen Nichte Amelie ermittelt. Da diese vor dem Tatzeitpunkt schwanger war und das Kind noch zur Welt gebracht haben soll, beginnt eine fieberhafte Suche nach dem Neugeborenen. Dabei kann Pia ihrem Gedächtnis selbst nicht mehr trauen. Bei ihr wurde Demenz diagnostiziert, was fast niemand weiß. Bald tauchen außerdem noch mehr Tote auf.

Auf der deutschen Fernsehkritiken-Seite Tittelbach.tv schreibt Volker Bergmeister über die Serie positiv unter anderem:



Das Autoren-Trio und das Regie-Duo Prochaska & Moder balancieren in der packend erzählten und sehr atmosphärisch inszenierten sechsteiligen Serie Das Vergessen – Spurlos im Moor gekonnt zwischen Krimi-Thriller und Krankheits-Drama, zwischen stimmiger Figurenpsychologie und Genre-Spannung. Mittendrin Julia Koschitz, der einmal mehr eine außergewöhnliche Performance gelingt.

Wann läuft Das Vergessen - Spurlos im Moor im TV und Stream?

Das Erste strahlt die ersten vier der insgesamt sechs Episoden der Serie am heutigen Samstag, dem 24. Oktober 2026 ab 20:15 Uhr aus. Die letzten beiden Folgen werden dann am darauffolgenden Abend direkt nach dem Tatort ab 21:45 Uhr gesendet.

Wenn ihr euch nicht nach den Ausstrahlungsterminen im Fernsehen richten wollt, könnt ihr Das Vergessen - Spurlos im Moor seit gestern auch schon komplett in der Mediathek des Senders streamen.