"Einzigartig": Diese 10-teilige Miniserie bekommt das ultimative Lob von Christopher Nolan – ihr könnt sie auch in Deutschland streamen

Christopher Nolan ist nicht nur ein gefeierter Filmemacher. Er selbst ist auch Popkultur-Fan und überrascht immer wieder mit seinen Ansichten und hat einen Serien-Geheimtipp für euch.

Man könnte meinen, dass Christopher Nolan Filme und Serien bevorzugt, die seinen eigenen Projekten ähneln. Doch immer wieder stellt sich heraus, dass sein Geschmack äußerst vielfältig ist und er weitaus positiver auf die Filmlandschaft schaut als manch anderer. Dazu gehört auch seine Faszination für The Curse, einer Dramedyserie mit viel schwarzem Humor.

Christopher Nolan lobt Serien-Geheimtipp The Curse direkt auf der Bühne

In The Curse moderiert das junge Ehepaar Asher (Nathan Fielder) und Whitney Siegel (Hollywood-Star und Oscar-Gewinnerin Emma Stone) eine Fernsehshow mit dem Namen “Flipanthropy”, um lokale Nachbarschaften zu renovieren. Als Asher eine Frau in der Show reinlegt, verflucht sie ihn. Kurz darauf geschehen merkwürdige Dinge, die die Ehe von Asher und Whitney auf die Probe stellen.

Die Premiere der Serie fand bei einem Event statt, das von Christopher Nolan höchstpersönlich moderiert wurde. Im Anschluss fand eine Fragerunde mit Fielder und Benny Safdie statt, die die Serie gemeinsam entwickelt haben. Das ganze Q&A könnt ihr hier sehen:

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Während des Events hatte Nolan überschwängliches Lob für die Serie. Dabei nannte er The Curse in einem Atemzug mit anderen hochgepriesenen Serien:

Es ist eine einzigartige Serie und sie ist anders als alles, was ich bisher im Fernsehen gesehen habe. Es gibt nur wenige Serien, die wirklich so originell sind. Man denkt an Dinge wie Twin Peaks oder The Prisoner oder Dennis Potters Der singende Detektiv.

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Besonders der Vergleich mit Twin Peaks ist interessant. Beide Serien starten in einem bestimmten Genre, doch entwickeln sich plötzlich in eine völlig andere Richtung und überraschen ihr Publikum. The Curse ist noch ein echter Geheimtipp. In Deutschland könnt ihr die Miniserie auf Paramount+ streamen.