Ekel-Hit oder pure Langeweile? Netflix' Monster: Die Geschichte von Ed Gein schlägt eine unerwartete Richtung ein

Monster: Die Geschichte von Ed Gein knüpft bei Netflix an den Erfolg der Serien über Jeffrey Dahmer und den Menendez-Brüdern an, ist am Ende aber nicht nur ekliger, sondern auch deutlich anders. Das loten wir im Podcast aus.

Monster: Die Geschichte von Ed Gein hat sich nach dem Streaming-Start Anfang Oktober wenig überraschend an die Spitze der Netflix-Starts gesetzt. Schon die zwei Vorgänger-Staffeln (bzw. -Serien) über grausige Massaker und Killer fuhren bei dem Streamer Erfolgszahlen ein. Doch was macht der neue Eintrag ins True-Crime-Anthologie-Format diesmal anders? Und ist das gut?



Monster: Die Geschichte von Ed Gein im Podcast

Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer (2022) ist nach aktuellem Stand bei Netflix die viert-erfolgreichste englischsprachige Serie des Streamers und steht mit 115,6 Millionen Views auf Platz 7 der gesamten Netflix-Serienerfolge weltweit. Entsprechend wurde das ursprünglich von Ryan Murphy und Ian Brennan als Miniserie angelegte Format 2024 um die neue Staffel/Serie Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez erweitert, die anthologisch (also eigenständig, aber unter demselben Serientitel) den nächsten Mordfall ausrollte.

Monster: Die Geschichte von Ed Gein schlägt nun mit einem veränderten Charlie Hunnam in dieselbe Kerbe verstörender Unterhaltung, die auf wahren Begebenheiten beruht. Mehr noch als die Vorgänger gleitet Teil 3 dabei aber immer häufiger in Traumwelten ab, ohne noch länger dem Anspruch einer "wahren Geschichte" zu folgen. Stattdessen wird das Monster zur Popkultur-Figur, die zahlreiche andere Horror-Legenden inspirierte und umgekehrt auch in der eigenen Serie viele Film-Referenzen ausbreitet. Das Endergebnis bietet über acht Folgen einen holperigen Pfad zwischen verstörender Gewalt und Langeweile.



Timecodes:

00:04:20 – Monster-Serienschöpfer Ryan Murphy & Co.

00:10:37 – Die vorigen Monster-Serien (Dahmer & die Menendez-Brüder)

00:22:03 – Was macht Ed Gein anders als die vorigen Monster-Serien?

00:27:40 – Ed Gein zwischen Halluzination und Film-Referenzen

00:54:37 – Fazit



00:56:14 – Monster: Staffel 4 gehört Lizzie Borden



