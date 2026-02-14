Ekel-Horror mit Harry Potter-Star: Dieses röchelnde Monster-Baby wird mich noch in meine Albträume verfolgen

Harry Potter-Star Rupert Grint kriegt ein Monster-Baby im erstaunlich lustigen Horrorfilm Nightborn. Lest hier, wie der Film einem totgerittenen Horror-Klischee Leben verleiht.

Ron Weasley ist ein echt liebenswerter Typ: loyal, ehrlich und mutig. Sein Darsteller Rupert Grint ist der Rolle schon vor 15 Jahren entwachsen, aber ein Stückchen Weasley steckt noch in ihm. Welche werdende Mutter würde sich zum Beispiel nicht einen Mann vom Schlage eines Ron Weasley an ihrer Seite wünschen? Erst recht, wenn sie in ein Haus in den finnischen Wäldern zieht und ein monströs röchelndes Baby gebiert, das lieber Rinderblut nuckelt statt Muttermilch?

Der Horrorfilm mit Harry Potter-Star Rupert Grint kreiert grauenhafte Bilder in den Köpfen des Publikums

Nightborn heißt der überaus humorvolle Horror-Trip, in dem der Ex-Weasley gemeinsam mit seiner finnischen Ehefrau Saga (Seidi Haarla) die unerwartet blutigen Freuden des Elterndaseins erkundet. Beide ziehen ins alte Haus von Sagas Großmutter, das sich architektonisch auf halbem Wege zwischen verwunschener Märchenhütte und Endzeit-Bollwerk verortet. Irgendeine dunkle Macht scheint nämlich im Wald zu brüten, und als Jon (Rupert Grint) und Saga unter den urigen Baumwipfeln ihr Kind zeugen, nistet sich diese Macht offenbar auch im Mutterleib ein.

Sagas kleiner Racker kommt auf die Welt und sogleich ertönt ein röchelndes Geschrei, das Trommelfelle und Nerven wie eine Kettensäge traktiert. Die tonalen Eskapaden sind noch die harmloseste Überraschung im Wochenbett. Der Appetit des Jungen stellt sich als gelinde gesagt ungewöhnlich heraus. Sagen wir es mal so: Aus dem Kleinen wird kein Vegetarier mehr.

Das Unbehagen gegenüber der Elternschaft fütterte schon zahllose Horrorfilme und Thriller, gerade auch auf Filmfestivals. Dafür muss man nicht zurückkrabbeln zu Rosemaries Baby. Der minimalistisch betitelte Mother's Baby lief vergangenes Jahr im Wettbewerb der Berlinale. Darin hegt eine Mutter einen dunklen Verdacht gegenüber ihrem Baby. Der Konkurrent If I Had Legs I'd Kick You brachte die mittlerweile Oscar-nomierte Rose Byrne an ihre psychischen Grenzen – mit einem kranken Kind, dessen Gesicht verborgen bleibt. Ein visueller Kniff, der auch in Nightborn verwendet wird.

Das Bild des Neugeborenen entsteht zuvorderst in den Köpfen des Publikums und zumindest in meinen geistigen vier Wänden setzte sich schnell eine grässliche Grimasse zusammen. Das markerschütternde Sounddesign seines Lungenvolumens zerschreddert die Tonspur so effektiv, dass mich das Gekreische noch in meinen Albträumen verfolgen wird. Der zunehmend angsterfüllte Gesichtsausdruck von Mutter Saga tut sein Übriges.

Mehr von der Berlinale:

Nightborn mixt gekonnt Humor, Ekel und echte Einsichten

Wir schauen nämlich in Nightborn zwei Gewalten zu. Da knurrt und knackt der atmosphärisch dustere Wald, der das Haus einkreist. Die finnische Regisseurin Hanna Bergholm, die mit dem Sundance-Horror Hatching vor vier Jahren ein Monster ausbrütete, inszeniert ihn als zutiefst unheimliche Kraft. Bei deren gutturalen Rufen weiß man nicht so genau, ob sie dich nun säugen oder verdauen will. Der Natur – Wald und Kind – gegenüber steht Saga. Gespielt wird sie von einer herausragenden Seidi Haarla (Abteil Nr. 6).

Neben einer Rose Byrne in If I Had Legs I'd Kick You oder einer Essie Davis in Der Babadook spielt Seidi Haarla fast introvertiert auf, dabei trifft sie den richtigen Ton in dem Film, der zwischen Schrecken, Gelächter und echten Einsichten in die transformierende Herausforderung der Mutterschaft wechselt, als existiere dazwischen keine klare Trennung. Was für sich auch eine Erkenntnis darstellt.

Saga befürchtet früh, dass ihr Kind nicht der Norm entspricht. Weil Nightborn aber trotz der Ekelmomente (mit praktischen Effekten!) seinen Humor bewahrt, sind alle anderen Kinder im Film blonde Bilderbuchknirpse. Auch Rupert Grint verkörpert als Papa Jon diese erstickend langweilige Normalität. Seine Kumpelhaftigkeit – nennen wir es den "inneren Ron" – wirkt zunächst fürsorglich. Aber mit jedem Tropfen Blut, den sein Filmkind aufsaugt, verwandelt er sich mehr in einen saft- und kraftlosen Fremdkörper. Und das soll auch so sein.

Wie es Nightborn in den Wettbewerb der Berlinale geschafft hat, verwundert deshalb. Der Horrorfilm geht einfach dermaßen ungeniert in den Freuden seines Genres auf, dass er fast ein bisschen zu viel Spaß für dieses fröstelnde Festival macht.

Ich habe Nightborn im Rahmen der Berlinale 2026 gesehen, wo der Film im Wettbewerb um den Goldenen Bären läuft. Einen Kinostart gibt es noch nicht, aber mit Alamode hat der Film schon einen deutschen Verleih gefunden.