Ekliger Horror bei Amazon: Verstörender Kultfilm kommt mit Top-Besetzung als Serie

1988 verstörte David Cronenberg mit dem psychologischen Horrorfilm Die Unzertrennlichen. Nun entsteht für Amazon ein Reboot als Serie - und zwar mit Rachel Weisz.

David Cronenberg hat im Lauf seiner Karriere einige Filme geschaffen, die sich mit ihren verstörenden Bildern ins Gedächtnis brennen. Dazu gehört auch Die Unzertrennlichen aus dem Jahr 1988, in dem Jeremy Irons in einer fiesen Doppelrolle zu sehen ist. Die Geschichte handelt von den eineiigen Zwillingen Beverly und Elliot, gefeierte Gynäkologen, die nicht abgeneigt sind, die Grenzen ihres Fachs zu überschreiten.

Wie bei vielen anderen David Cronenberg-Filmen entsteht daraus eine Geschichte über Sexualität und menschliche Abgründe - inklusive einer ordentlichen Portion Body Horror. Dieses Potential hat auch Amazon erkannt und ein Serien-Reboot in Auftrag gegeben. Direkt ohne Pilot wurde eine ganze Staffel bestellt. In den Hauptrollen ist dieses Mal allerdings kein Mann, sondern eine Frau zu sehen.

Rachel Weisz in Dead Ringers-Remake bei Amazon

Wie Deadline berichtet, wird Rachel Weisz die Dead Ringers-Serie (benannt nach dem Originaltitel des Films) anführen. Zuletzt brillierte diese in The Favourite, als Nächstes wird sie an der Seite von Scarlett Johansson im Marvel-Blockbuster Black Widow zu sehen sein. Die Neuauflage von Die Unzertrennlichen markiert das erste große Engagement der Oscar-Preisträgerin in einer Serie.

Schaut den Trailer zu Cronenbergs Die Unzertrennlichen:

Mit Doppelrollen und unheimlichen Geschichten kennt sich Rachel Weisz dafür umso besser aus. Schon in Constantine, dem Fantasy-Horrorfilm mit Keanu Reeves, war sie 2006 gleich zwei Mal zu sehen. Als Polizistin Angela Dodson untersuchte sie den Tod ihrer Zwillingsschwester Isabel, ehe sie in einen Konflikt zwischen Himmel und Hölle geriet.

Für die Dead Ringers-Serie konnte auch eine spannende Autorin gewonnen werden: Alice Birch zieht die Geschichte in episodischer Form auf. Nach Angaben von Deadline soll diese sogar noch düstereres Terrain erforschen als der David Cronenberg-Film. Alice Birch lieferte mit Lady Macbeth ihr Kinodebüt ab und wurde daraufhin in den Writers' Room von Succession aufgenommen, ehe sie zur Head-Autorin von Normal People aufstieg.

Wann die Dead Ringers-Serie auf Amazon erscheint, ist noch nicht bekannt.

