Elijah Wood stellt neue Der Herr der Ringe-Filme in Aussicht: "Wollen mehr in dem Universum machen"

Kehrt Elijah Wood als Frodo im neuen Herr der Ringe-Film zurück? Auf der FAN EXPO New Orleans spricht der Schauspieler über das nächste Projekt aus dem Fantasy-Franchise.

Seit über einer Dekade hat es keinen neuen Realfilm aus dem Herr der Ringe-Universum gegeben. Das soll sich nächstes Jahr ändern, denn mit The Hunt for Gollum befindet sich das erste Mittelerde-Live-Action-Projekt seit dem Finale der Hobbit-Trilogie in Arbeit – und das soll parallel zu Der Herr der Ringe: Die Gefährten spielen.

Seit der Ankündigung des Films spekulieren Fans, dass wir einige vertraute Figuren auf der großen Leinwand wiedersehen werden. Befeuert wurden diese Spekulationen durch Gandalf-Darsteller Ian McKellen, der andeutete, dass sein Zauberer einmal mehr auf den Hobbit Frodo Beutlin treffen könnte. Jetzt äußert sich Elijah Wood dazu.

The Hunt for Gollum: Elijah Wood teast Frodo-Rückkehr

Wood war in allen Teilen der Herr der Ringe-Trilogie in der Rolle des Ringträgers zu sehen, der sich vom Auenland auf den Weg nach Mordor macht, um den Herrscherring in den Flammen des Schicksalsbergs zu vernichten. Auch für die Hobbit-Filme kehrte er in einem kleinen Gastauftritt zurück. Doch ist er auch bei The Hunt for Gollum dabei?

Auf der FAN EXPO New Orleans trat der Schauspieler auf die Bühne und adressierte die Gerüchte, wie Screen Rant berichtet:

Ich kann [meine Beteiligung bei The Hunt for Gollum] weder bestätigen noch dementieren. Hört, einem Zauberer muss man vertrauen. Abgesehen davon darf ich das wirklich nicht bestätigen. Ich bin sehr gespannt auf den Film.

Eine Bestätigung seiner Rückkehr ist das tatsächlich nicht, aber wenn wir den Worten eines Zauberers Vertrauen schenken sollen, kann das eigentlich nur bedeuten, dass McKellens Andeutung einer Reunion mit Wood sehr wahrscheinlich ist.

Weiter erzählt Wood:

Es fühlt sich so an, als bringen wir die Band wieder zusammen. Viele der kreativen Köpfe [der Herr der Ringe-Filme] sind wieder dabei. Philippa [Boyens] ist Co-Autorin und Produzentin. Es ist wirklich so, dass die ursprüngliche Kerngruppe wieder zusammenkommt, um diese Geschichte zu erzählen, die sich wie eine wirklich unterhaltsame Erkundung dieser Figur anfühlen wird, die wir alle so sehr lieben. Und ich bin einfach total gespannt.

Besonders die Wahl des Regisseurs freut Wood:

Ich freue mich sehr, dass [Gollum-Darsteller] Andy [Serkis] die Regie übernimmt. Es erscheint mir unglaublich passend, dass er einen Film über seine Figur dreht, die er wirklich zu seiner eigenen gemacht hat. Ich bin begeistert. Das wird großartig.

Zum Schluss packt er noch einen Teaser aus:

Ich weiß, dass sie mehr Filme in dem Universum machen wollen. Das ist spannend und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall sehr aufregend.

Ausgehend von seinen Aussagen scheint Wood nicht nur sehr gut über die Produktion von The Hunt for Gollum informiert zu sein, sondern auch über die gesamte Entwicklung des bei Warner Bros. beheimateten Franchises. Welche weiteren Herr der Ringe-Filme uns in Zukunft noch erwarten könnten, ist aktuell jedoch unklar.

Wann startet The Hunt for Gollum im Kino?

The Hunt for Gollum startet am 16. Dezember 2027 in den deutschen Kinos. Schon dieses Jahr gibt es für Mittelerde-Fans ein besonderes Ereignis zu feiern: Der Herr der Ringe: Die Gefährten feiert Ende des Jahres seinen 25. Geburtstag.