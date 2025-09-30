Ellen Pompeo: „Um eine Serie 20 Jahre lang am Laufen zu halten, muss ich Talent haben, aber ich habe nie Anerkennung von der Kritik bekommen“

Grey’s Anatomy ist seit 20 Jahren fester Bestandteil der Fernsehlandschaft und das auch aufgrund der Hauptdarstellerin. Dafür fühlte sich Ellen Pompeo nicht immer wertgeschätzt.

Seit 20 Jahren flimmert Grey's Anatomy über die Bildschirme – nicht nur in den USA, auch in Deutschland. Von Anfang an war Ellen Pompeo das Gesicht der Serie. Die Fans sind in diesem Jahr jedoch sehr verunsichert, seit veröffentlicht wurde, dass Pompeo die Serie verlassen würde. Doch so ganz trennen kann und will sich die Schauspielerin nicht von ihrem größten Erfolg. Deshalb ist sie auch in Staffel 22 noch immer zu sehen und agiert inzwischen auch als Produzentin.

Ellen Pompeo hat Grey’s Anatomy viel zu verdanken – und umgekehrt

Immer wieder hat Pompeo damit gehadert, ob sie bei der Serie bleiben will oder ob sie nicht doch mehr Filme drehen möchte. Als sie ihre eigene Produktionsfirma Calamity Jane gegründet hat, suchte sie nach möglichen Projekten, doch die waren selten. So richtig trennen konnte sie sich einfach nicht.

In einem Interview mit Variety sprach sie im April darüber, dass sie ihre Sorgen zur Disney-Verantwortlichen trug. Diese reagierte äußerst verständnisvoll. So kam es, dass Pompeo in der Miniserie Good American Family landete, ohne ihren Posten bei Grey’s Anatomy zu verlieren:

Wir können dir beides bieten. Wenn du bei Grey’s [Anatomy] bleibst und mit uns an der Serie mitwirkst, investieren wir in dich und finden für dich eine Möglichkeit, als Produzentin mitzuwirken und in etwas Neuem mitzuspielen, damit du dich kreativ entfalten kannst.

Dieses Angebot wirkte wohl, denn Pompeo nahm es dankbar an. Besonders viel dürfte es ihr bedeuten, weil sie trotz 20 Jahren im Geschäft nur wenig Anerkennung bekam:

Um eine Serie 20 Jahre lang am Laufen zu halten, muss ich Talent haben, aber ich habe nie Anerkennung von der Kritik bekommen.

Auch wenn Pompeo mit den Kritiken nicht zufrieden ist, kann man doch davon ausgehen, dass die Fangemeinde sowie die Köpfe bei Disney sie wirklich zu schätzen wissen. Immerhin hat sie nicht nur das Talent gehabt, 20 Jahre lang durch die Serie zu führen, sondern auch die Fans haben ihr die ganze Zeit die Treue gehalten. Und viele dürften erleichtert sein, dass Pompeo ihre Rolle in der Serie nicht gänzlich aufgeben muss.