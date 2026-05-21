"Eltern haben fast alle Gagen gestohlen": Star Trek-Star Wil Wheaton war nahezu pleite und erklärt, warum es ihm heute noch schlechter gehen würde

Wil Wheaton wurde als Kinderdarsteller bekannt. Ohne die Errungenschaften der Schauspielergewerkschaft wäre der Star Trek-Star aber wohl in der Armut versunken, sagt er heute.

Der Doppelstreik von Schauspieler:innen und Autor:innen in Hollywood beschäftigte 2023 die globale Filmindustrie. Einen starken Unterstützer fand die Schauspielgewerkschaft in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert-Star Wil Wheaton. Der Darsteller von Wesley Crusher verlor offenbar sein Vermögen als Kinderstar an seine Eltern. Dank der Errungenschaften der Gewerkschaft konnte er sich eine neue Existenz aufbauen.

Star Trek-Star feuerte Streik an, weil er durch Eltern sein Geld verlor

In einem Instagram-Post tat Wheaton 2023 seine Unterstützung für den Schauspieler-Streik kund. Die Streiks der Gewerkschaft in den 1960ern hätten ihn vor dem finanziellen Ruin bewahrt, so der Darsteller. Dort hatte die Gilde nämlich unter anderem erstritten, dass ihre Mitglieder für die TV-Wiederholungen ihrer Arbeit Tantiemen erhalten (sogenannte "Residuals"). Wheaton enthüllt:

Meine Eltern haben mir nahezu alle Gagen meiner Kindheit gestohlen. Meine Star Trek-Residuals waren alles, was ich hatte. Sie hielten mich über Wasser, während ich mein Leben wieder aufgebaut habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wil Wheaton war bereits als Kind in Filmen und Serien zu sehen, unter anderem im Kultfilm Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers. Gegenüber Yahoo! Movies erwähnte er schon 2021, dass er von seinen Eltern während seiner Kindheit emotional missbraucht und zur Schauspielkarriere gezwungen wurde.

Wenn ihr euch näher mit dem Franchise beschäftigen wollt, dann findet ihr hier die ultimative Übersicht über alle geplanten und aktuellen Star Trek-Filme und Serien.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.



Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.