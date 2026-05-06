Elton verrät, was er von Stefan Raab gelernt hat: "Dafür bin ich dankbar"

Elton ist mittlerweile nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken. Doch seine Anfänge hat er bei TV total und Stefan Raab gemacht. Das hat er von Raab mitgenommen.

Im frühen TV total hatte Elton seinen ersten Auftritt im deutschen Fernsehen und wurde von Stefan Raab damals als sein Praktikant und Sidekick vorgestellt. Mittlerweile sind die beiden gute Freunde geworden und Elton hat auch einiges von seinem TV-Kollegen Raab mitnehmen können.



Elton über Stefan Raab: Diese Ratschläge hat er mitgenommen

Seit dem TV-Comeback von Stefan Raab ist Elton auch mit seinem ehemaligen Mentor wieder vor der Kamera vereint. Sei es zusammen bei Die Unzerquizbaren, als Moderator bei Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli oder einfach als Gast in der Stefan Raab Show. Und das, obwohl Elton mittlerweile auch seine eigenen TV-Shows Eltons 12 und Hitster moderiert.



Doch Elton erzählt in einem Interview mit dem "OK!-Magazin" von seiner freundschaftlichen Beziehung mit Stefan Raab. "Natürlich war das die ‚TV total‘-Geschichte, die ersten Jahre mit Stefan. Die haben wirklich sehr geprägt, weil man da einiges mitmachen musste, aber es hat auch Spaß gemacht." Dabei hat er sich auch einige Ratschläge von Raab eingeholt, die er bis heute berücksichtigt:



Das, was er auch macht: Man muss nicht alles machen und die Familie rauszuhalten. Das sind sehr, sehr gute Tipps und dafür bin ich dankbar.

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Elton über die Zukunft des Fernsehen: TV-Shows setzen sich gegenüber Filme und Serien durch

In dem Interview sieht er aber auch eine weitere Entwicklung voraus. Er glaubt nämlich, dass das klassische Fernsehen gegenüber fiktionalen Serien und Filmen eine größere Zukunft hat. "Shows werden immer funktionieren. Eigentlich egal, welche Art von Show. Im Moment ist es beispielsweise gerade das Quiz, was sehr gut funktioniert, aber irgendwann werden auch wieder andere Unterhaltungsformate laufen."



Vor allem Joko Winterscheidts Format Wer stiehlt mir die Show? lobt er besonders, weil sich dabei die ganze Familie vor dem Fernseher versammelt. Genau das sollen laut Elton die Shows sein, die das Fernsehen am Leben halten.

