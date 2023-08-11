"Es brach mir das Herz": Emily Blunt gesteht, was es bedeutete, die Rolle der Black Widow für einen Fantasy-Flop abzulehnen

Der Teufel trägt Prade 1 & 2-Star Emily Blunt hätte für Marvel zur Black Widow werden können. Sie entschied sich jedoch für einen Fantasy-Film, was eine komplette Fehleinschätzung war.

Aktuell können wir Emily Blunt in Der Teufel trägt Prada 2 ganze 20 Jahre nach Teil 1 wieder im Kino erleben. Nach Film-Hits wie Edge of Tomorrow, Sicario und A Quiet Place ist sie längst einem großen Publikum bekannt – auch als Action-Heldin. Doch am Marvel-Star-Status von Black Widow schrammte sie knapp vorbei, weil sie ein Fantasy-Projekt vorzog, das ziemlich baden ging.



Statt Scarlett Johansson: Emily Blunt wäre fast Black Widow im MCU geworden

Heute ist Scarlett Johansson das Gesicht von Black Widow. Doch als das (anfangs einzige weibliche) Avengers-Mitglied 2010 in Iron Man 2 ins MCU eingeführt wurde, wäre der Part der Natasha Romanoff fast an eine ganz andere Schauspielerin gegangen: Emily Blunt wurde die Rolle angeboten.

Im Podcast Happy Sad Confused beteuerte Emily Blunt 2023 bescheiden, dass letztendlich "die bessere von uns beiden" es geschafft habe und zog ihren Hut vor Scarlett Johansson. Von all den großen Stars, die beinahe als Marvel-Held:innen im MCU gelandet wären, ist aber wahrscheinlich Emily Blut diejenige, die diese verpasste Chance am meisten bereut.



Denn der Film, für den die Britin Black Widow ziehen ließ, war Gullivers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu. Diese mittlerweile fast vergessene Fantasy-Komödie mit Jack Black legte 2010 eine Bruchlandung hin. Von seinem 112 Millionen Dollar hohen Budget spielte der Flop laut Box Office Mojo in den USA mit 43 Millionen Einnahmen gerade mal ein knappes Drittel ein.

Und auch wenn der Film weltweit schließlich auf insgesamt 237 Millionen kam, sprach nach den unterirdischen Reaktionen von Publikum und Kritik niemand mehr von einer Fortsetzung. Iron Man 2 brachte es im selben Jahr auf ein Einspielergebnis von 624 Millionen US-Dollar.

Sowohl Gullivers Reisen * als auch Iron Man 2 * könnt ihr bei Disney+ streamen.

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Deshalb lehnte Emily Blunt die Marvel-Rolle der Black Widow ab

Was Emily Blunts MCU-Absage noch tragischer macht, ist der Fakt, dass sie die Black Widow nicht ganz freiwillig abgab. Howard Stern von SiriusXM verriet sie:

Ich stand schon unter Vertrag für Gullivers Reisen. Ich wollte Gullivers Reisen nicht machen. [...] Es brach mir ein wenig das Herz. Denn normalerweise bin ich sehr stolz auf die Entscheidungen, die ich treffe. Die Filme, die ich mache, bedeuten mir so viel. Das war also hart.

Fox hatte sie zu diesem Zeitpunkt ein Stück weit in der Hand, weil sie andere Projekte mit dem Studio drehen wollte und es sich durch einen Vertragsbruch nicht mit ihnen verscherzen wollte.

Wie Emily Blunt im Podcast Happy Sad Confused durchblicken ließ, ist sie mittlerweile aber auch ein bisschen stolz auf ihren Sonderstatus: zu den wenigen Holllywood-Stars zu gehören, die noch keine Superheld:innen gespielt haben.

Dieser Artikel erschien erstmals 2023 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.