Emily in Paris Staffel 6 könnte erneut den Standort wechseln: Alles, was wir bisher über die Zukunft des Netflix-Hits wissen

Der Netflix-Hit Emily in Paris ist gerade erst für eine 5. Staffel zurückgekehrt und schon jetzt gibt es heiß diskutierte Spekulationen über eine 6. Staffel. Folgendes ist bereits bekannt.

Vorsicht Spoiler: Dieser Artikel erhält einige Spoiler zur 5. Staffel von Emily in Paris. Die ist mit zehn neuen Episoden bei Netflix gestartet, doch schon jetzt verlangen Fans mehr von ihrer fiktiven Lieblings-Influencerin. Während Staffel 5 mit einem Kulissenwechsel von Paris nach Rom aufwartete, landete Emily (Lily Collins) am Ende der Season erneut in Paris. Die 6. Staffel könnte allerdings wieder außerhalb von der französischen Hauptstadt spielen.

Emily in Paris Staffel 6 könnte in Griechenland spielen

Wie Cosmopolitan berichtet, ist eine 6. Staffel des Netflix-Highlights bislang noch nicht bestätigt, doch das Ende der 5. Staffel würde eine Weitererzählung der Geschichte durchaus anbieten. Emily, zurück in Paris, erhält nämlich eine Einladung nach Griechenland von ihrer ersten großen Liebe Gabriel (Lucas Bravo). Ob Emily die Einladung annehmen wird, lässt die Serie allerdings noch offen.

Trotz der fehlenden offiziellen Bestätigung einer neuen Staffel durch Netflix, gab Netflix-Boss Ted Sarandos bereits erste Hinweise auf eine Fortführung der Serie und erwähnte die Serie auch als eine der zurückkehrenden Serien des Jahres 2026. Eine Rückkehr von Lily Collins als Emily gegen Ende des nächsten Jahres ist damit so gut wie sicher.

Neben Collins wäre es naheliegend, wenn auch Lucas Bravo, Ashley Park, Lucien Laviscount und Philippine Leroy-Beaulieu sowie Emilys von Bruno Gouery und Samuel Arnold verkörperten Sidekicks in ihren Rollen zurückkehren würden. Eine Rückkehr der von Fans in Staffel 5 vermissten Camille wäre ebenfalls ein absolutes Highlight.

Worum könnte es in der 6. Staffel Emily in Paris gehen?

Sollte Emily die Einladung nach Griechenland annehmen, würde sich ein neuer Schauplatz der Serie dazugesellen, welcher neue Figuren und Erzählungen mit sich bringt. Doch auch in Paris und Rom gibt es noch jede Menge lose Erzählstränge, wie beispielsweise das Liebesdreieck zwischen Mindy, Alfie und Nicolas.

Doch auch Emilys romantische Eskapaden sind bei weitem noch nicht zu Ende erzählt, da sich aktuell selbst Fans im Unklaren über ihre genaue Gefühlswelt befinden. Solange es jedoch keine offizielle Bestätigung einer neuen Staffel gibt, bleibt uns nichts anderes übrig, als die jüngste Staffel erneut zu bingen.