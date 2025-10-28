Endlich: Die Tarantino-Fortsetzung von David Fincher soll früher als gedacht erscheinen

David Fincher inszeniert eine Fortsetzung zu Tarantinos Once Upon a Time... in Hollywood. Fans können sich freuen, denn The Continuing Adventures Of Cliff Booth soll in nur wenigen Monaten erscheinen.

Als am 1. April die Fortsetzung zu Quentin Tarantinos modernem Meisterwerk Once Upon a Time... in Hollywood angekündigt wurde, konnten viele Fans ihren Augen kaum trauen. Die zusätzliche Information, dass Meisterregisseur David Fincher (Sieben) diese Fortsetzung inszenieren soll, sorgte endgültig für Unglauben und viele vermuteten einen bloßen Aprilscherz. Wie sich jedoch jetzt herausstellt, wird bereits ein Starttermin in nur wenigen Monaten angepeilt.

David Finchers Tarantino-Sequel erscheint bereits im nächsten Jahr

Brad Pitt steht aktuell erneut in seiner Oscar-prämierten Rolle als der alternde Stuntman Cliff Booth vor der Kamera, diesmal jedoch mit leicht verändertem Auftreten. The Continuing Adventures Of Cliff Booth gewährt tiefere Einblicke in das Leben des Publikumslieblings aus Tarantinos letztem Streifen. Tarantino hat das Drehbuch für das Sequel verfasst, ist aber mit der Planung seines ominösen zehnten und letzten Films beschäftigt.

Wie jetzt bekannt wurde, ist aktuell eine Veröffentlichung für den Sommer 2026 geplant. Das geht aus einem Variety -Artikel hervor, nachdem Fincher und Netflix den Film neben einem Streaming-Start auch ins Kino bringen wollen.

Dem Bericht zufolge könnte der Streamer künftig auf längere oder aufwendigere Spielzeiten auf der Leinwand setzen. Ein weiteres Beispiel ist etwa Greta Gerwigs Narnia-Reboot, das im IMAX-Format gezeigt werden soll.

