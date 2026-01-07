Endlich: Fallout Staffel 2 entfesselt das schlimmste Monster der Reihe – seit Jahren träumt der Macher davon, es zu zeigen

Die 4. Folge der 2. Staffel von Fallout zeigt endlich das wohl ikonischste Monster aus der Spielevorlage. Produzent Jonathan Nolan wollte es eigentlich schon in Staffel 1 unterbringen.

Reißende Klauen, alptraumhafte Zähne, gewaltige Hörner: Die Todeskrallen (engl. Deathclaws) gelten als die ikonischsten und für viele schrecklichsten Monster des Fallout-Universums, wie etwa GameRant schreibt. Sie sehen aus wie Dämonen – und als solche haben sie jetzt endlich ihren Auftritt in der Fallout-Serie: in der 4. Folge der 2. Staffel mit dem Titel Der Dämon im Schnee.

Fallout-Produzent Jonathan Nolan wollte schon in Staffel 1 Todeskrallen zeigen

In den ersten Minuten der 4. Folge enthüllt eine Rückblende Cooper Howards (Walton Goggins) erste Begegnung mit einer Todeskralle: Im Chinesisch-Amerikanischen Krieg soll er als einfacher Soldat dabei helfen, Alaska von den kommunistischen Invasoren zu befreien. Doch er gerät in einen Hinterhalt.

Im eisigen Schneegestöber versagt seine schwerfällige Powerrüstung, als ihn ein Trupp chinesischer Soldat:innen unter Feuer nimmt. Unfähig, sich zu bewegen, fällt er zu Boden. Hämisch beugen sich seine Feinde über ihn – als ein gehörnter Schatten sie überrascht. Gewaltige Pranken massakrieren den Trupp in Sekundenschnelle. Cooper blickt auf – und sieht zum ersten Mal in seinem Leben eine Todeskralle.

Die Todeskrallen gelten vielen Fans als das bekannteste Monster der Spielevorlage. Sie sind extrem gefährliche Gegner, die mit unerfahrenen Spieler:innen kurzen Prozess machen: Sie vertragen einiges an Schaden, sind vor allem aber sehr schnell und greifen bis zum bitteren Ende unablässig an. In jedem bisherigen Fallout-Spiel kamen sie vor.

Da ist es verständlich, dass auch Produzent Jonathan Nolan (Westworld) sie schon früh in die Serienadaption einbauen wollte: Im Moviepilot-Interview beklagte er bereits 2024, dass er seinen ursprünglichen Plan nicht umsetzen und eine Todeskralle in Staffel 1 unterbringen konnte.

Die Szene zu Beginn von Folge 4 ist allerdings nicht der einzige Moment, in dem die ikonischen Biester den Weg von Walton Goggins' Figur kreuzen. Vorsicht, Spoiler!

In Fallout Staffel 2 Folge 4 gibt es mehrere Szenen mit den Todeskrallen

Als der Ghul (Goggins) und Lucy (Ella Purnell) in Folge 4 endlich das vielbeschworene New Vegas erreichen, ist dort weit und breit keine Menschenseele zu sehen – und es wird auch schnell klar, warum: Etliche Todeskrallen streifen durch die Außenviertel und setzen schließlich auch den Protagonist:innen zu, die nur mit Mühe und Not lebendig entkommen können.

Folge 4 deutet bereits an, dass hinter den Todeskrallen nicht etwa die Mutation des Atomkriegs steckt, sondern ein gezieltes Experiment – immerhin gab es sie bereits vor dem Abwurf der Atombomben und dem Beginn der Dystopie, in der Fallout spielt.

Wann kommt Fallout Folge 5 zu Amazon Prime Video?

Die 5. Folge der 2. Staffel von Fallout erscheint am Mittwoch, den 14. Januar 2025, bei Amazon Prime Video.