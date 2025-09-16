Endlich fürs Heimkino zu kaufen: Die extrem spaßige Rückkehr einer legendären Filmreihe, die ein ganzes Genre wiederbelebte

Die Rückkehr einer totgeglaubten Filmreihe, eines ganzen Filmgenres, und jede Menge Lachmuskeltraining: all das könnt ihr euch ab heute zum Streamen kaufen.

Wann habt ihr das letzte Mal eine astreine, pure Komödie gesehen? Ist eine Weile her, nicht wahr? Und wie steht es um einen ausgewachsenen Spoof-Movie, der sich ein Filmgenre vorknöpft und es bis aufs Äußerste parodiert? Ebenfalls eine Art von Film, die fast von der Bildfläche verschwunden war. Und beides erlebte jetzt eine Art Wiedergeburt – dank des Films, den ihr ab heute auf den gängigen Plattformen online kaufen könnt.

Jahrzehntelang kamen wir ohne Frank Drebin aus, den legendären, Chaos wie ein Magnet anziehenden Starpolizisten. Nach dem Ende der Spoof-Ära und dem Tod von Hauptdarsteller Leslie Nielsen schien es, als könne Die nackte Kanone niemals würdig zurückkehren. Doch dann geschah genau das - mit ... nun, mit Die nackte Kanone.

In Die Nackte Kanone geht Frank Drebins Sohn erneut auf durchgedrehte Verbrecherjagd

Frank Drebin Jr, (wahrlich wundervoll trocken gespielt von Liam Neeson) beerbt seinen inzwischen verstorbenen Vater würdig im Los Angeles Police Department. Gemeinsam mit seinem Partner Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser) und einer ganzen Riege weiterer Juniors, die alle ihr Bestes geben, ihren Vätern alle Ehre zu machen, sagen sie den Verbrechern der Stadt den Kampf an.

Bis eines Tages die wunderschöne, vielleicht etwas verwirrte, aber fest entschlossene Beth Davenport (Pamela Anderson) in Franks Büro steht. Sie ist sich sicher, dass der Autounfall, der ihrem Bruder das Leben gekostet hat, definitiv kein Unfall war. Sie heftet sich an Franks Fersen, um dem Mörder ihres Bruders um jeden Preis auf die Spur zu kommen.

Dabei nehmen die beiden die Fährte von Elektro-Auto-Magnat Richard Cane (Danny Huston) auf, der offenbar mehr Dreck am Stecken hat, als man zunächst meinen sollte. Frank und Beth müssen bald feststellen, dass sie da einem Riesen-Ding auf der Spur sind und vielleicht nicht nur als Ermittlungspartner füreinander geeignet sind.

Die Nackte Kanone lässt die Kultreihe wiederauferstehen – und belebt das Comedy-Kino neu

Das Genre der Spoof-Movies, der Persiflagen auf vertraute Filmformate, war einst ein blühender Zweig des Kinobaumes. Scary Movie die Filmografie des Mel Brooks: Sie lebten von Liebeserklärungen an das jeweilige Genre, gepaart mit Gag-Feuerwerken und schrulligem, aber ehrlich hingebungsvollem Schauspiel.

Doch diese Kunstform war zuletzt quasi ausgestorben, ebenso wie die Komödie in Reinform – werden heute doch meist Comedy-Elemente mit anderen Genres wie Drama oder Horror gekreuzt. Doch Neeson, Anderson und Regisseur Akiva Schaffer werfen in Die Nackte Kanone alles nach vorn, was man sich von einer Komödie nur wünschen kann. Und das Ergebnis ist fantastisch.

Aktuell werdet ihr keinen Film finden, der so kompromisslos und dauerhaft auf allen Rohren feuert wie dieser. Slapstick, Albernheit und ernste Miene zum absurden Spiel bestimmen den Tonfall. Die Legacy-Fortsetzung macht alles richtig und fühlt sich an wie früher, ohne verstaubt zu sein. Die Prämisse wird modernisiert, der Humor bleibt gleich effektiv, Neeson macht Nielsen stolz. Die Nackte Kanone ist sowas von zurück.

Wer das im Kino verpasst hat, aber dringend etwas zu lachen braucht, kann Die Nackte Kanone ab heute auf allen gängigen Streaming-Formen fürs Heimkino kaufen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

