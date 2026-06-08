Endlich: Gefeierter Höhenangst-Thriller wird fortgesetzt – und der erste Trailer ist schon unerträglich

Auch wer nicht unter Höhenangst leidet, wird bei diesem Trailer Puls bekommen. Wie schon sein Vorgänger setzt auch Fall 2: Deadpoint auf einen erbitterten Überlebenskampf in einer ausweglosen Situation.

Das Konzept des Survival-Thrillers Fall – Fear Reaches New Heights ist einfach, aber überaus effektiv. 2022 sorgte der drei Millionen US-Dollar teure Film für Nervenkitzel pur. Im Kino spielte er das Siebenfache seines Budgets ein und wurde danach auch im Streaming zum Hit.

Vier Jahre später steht mit Fall 2: Deadpoint endlich die Fortsetzung in den Startlöchern. Der erste Trailer zeigt erneut einen Überlebenskampf in schwindelerregender Höhe. Achtung, ab jetzt wird es schwindelerregend!

Schaut hier den Trailer zu Fall 2: Deadpoint

Fall 2: Deadpoint - Trailer (English) HD

Spannung pur: Survival-Thriller Fall 2 setzt auf ähnliches Konzept

Im ersten Teil klettert die vom Tod ihres Mannes traumatisierte Becky (Grace Caroline Currey) gemeinsam mit ihrer Freundin Shiloh (Virginia Gardner) auf einen 600 Meter hohen Sendeturm, von dem es kein Entkommen gibt. Fall 2: Deadpoint knüpft lose an die Ereignisse des Vorgängers an.

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Spoiler zum ersten Film:

Nach Shilohs Tod begeben sich ihre Schwester Jax Hunter (Harriet Slater) und ihre furchtlose Freundin Luce (Arsema Thomas) in Thailand auf einen gefährlichen Wanderpfad. Sie wollen Shilohs Andenken ehren, doch als entlang eines steilen Bergmassives ein Steinschlag die Brücke nahezu komplett zerstört, beginnt der erbarmungslose Überlebenskampf.

Spoiler Ende.

Fall funktioniert trotz einiger Logiklöcher erstaunlich gut und fesselt das Publikum mit der Isolation der Hauptfiguren, die sich in ständiger Lebensgefahr befinden. Jeder Versuch, die Lage zu verbessern, lässt sofort den Puls in die Höhe schießen. In den ruhigen Momenten sorgt die Thematisierung von Trauer und Trauma für Emotionen.

Ähnlich gut kann das auch wieder bei Fall 2: Deadpoint funktionieren. Die Bilder aus dem Trailer verfehlen ihre Wirkung jedenfalls nicht. Wie viel Neues wir zu sehen bekommen, bleibt abzuwarten.

Das Drehbuch zur Fortsetzung schrieben erneut Jonathan Frank und Scott Mann, letzterer führte beim ersten Teil ebenfalls Regie. Im 2. Teil übernimmt das deutsch-österreichische Regie-Duo Peter und Michael Spierig. Mit Filmen wie Jigsaw und Winchester haben sie bereits ihr Gespür für Spannung bewiesen.

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Wann erscheint Fall 2: Deadpoint im Kino?

Fall war in Deutschland nicht im Kino zu sehen und wurde direkt fürs Heimkino veröffentlicht. Nach der gesteigerten Popularität des Films könnte es in Deutschland diesmal eine Kinoveröffentlichung geben. Bislang ist dazu aber nichts bekannt.

In den USA startet Fall 2: Deadpoint am 7. August 2026 im Kino.