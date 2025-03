Endlich hat Netflix etwas richtig gemacht: Staffel 2 von neuer Thriller-Serie kurz nach Start bestätigt

Viel zu oft setzt Netflix beliebte Serien nach nur einer oder zwei Staffeln ab. Der Thriller Medusa darf sich dafür offiziell über eine 2. Staffel freuen. Es gibt sogar schon ein Video dazu.

So groß die Freude über eine neu entdeckte Netflix-Serie ist, so groß ist die Angst vor der baldigen Absetzung. An sich dürfte es kaum verwunderlich sein, dass der Streaming-Dienst seine zahlreichen Originals nicht alle verlängern kann. Wenn man sich aber erst einmal in neue Geschichten und Figuren verliebt hat, tut die Absetzung weh.

Heute können wir euch zum Glück gute Nachrichten überbringen: Netflix hat die Thriller-Serie Medusa offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Die frohe Botschaft kommt überraschend früh. Lässt sich der Streaming-Dienst für gewöhnlich rund drei Monate Zeit, um ein Urteil zu fällen, gibt es die Antwort hier schon nach zwei Wochen.

Medusa Staffel 2 offiziell bestätigt: Netflix setzt die kolumbianische Thriller-Serie mit Juana Acosta fort

Die 1. Staffel von Medusa feierte am 5. März 2025 ihre Premiere bei Netflix und hält sich seitdem in der Top 10 der beliebtesten Serien des Streamers. Zwölf Folgen, die zwischen 31 und 46 Minuten gehen, erwarten derzeit alle Abonnent:innen. Und der Nachschub ist sicher, wie der lateinamerikanische Twitter-Account von Netflix bestätigt:

Oh nein, Bárbara erinnert sich fast nicht an den Klatsch und Tratsch. Medusa erhält eine 2. Staffel. Nur auf Netflix.

Bei Medusa handelt es sich um eine kolumbianische Produktion, die sich am ehesten in den Genres Krimi und Thriller bewegt. Erzählt wird die Geschichte der erfolgreichen Unternehmerin Bárbara Hidalgo (Juana Acosta), auf die ein Anschlag verübt wird. Alle Menschen in ihrem Umfeld sind fortan Verdächtige. Doch wer war es wirklich?

Im Lauf der Serie folgen wir Bárbara dabei, wie sie versucht herauszufinden, wer ihr nach dem Leben trachtet. Nun geht die Geschichte in die zweite Runde und wir dürfen gespannt sein, welche Twists sich das Kreativteam für die Verlängerung ausdenkt.

Wann startet Medusa Staffel 2 bei Netflix?

Offiziell verkündet hat Netflix bislang nur, dass Medusa eine 2. Staffel erhält. Wann genau diese startet, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Da die Verlängerung jedoch so früh ausgesprochen wurde, gehen wir davon aus, dass alsbald die Arbeit an der Fortsetzung beginnt. Womöglich trifft die 2. Staffel dann schon im März 2026 ein.