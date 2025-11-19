Endlich im Streaming-Abo: Agenten-Thriller mit Traum-Besetzung garantiert Spannung bis zur letzten Sekunde

Ein Agentenfilm mit der idealen Besetzung, dem perfekten Spannungsbogen und der richtigen Regie sind ein Sechser im Lotto. Bei WOW könnt ihr diesen Lottogewinn ab heute einsacken.

Manche Leute wurden geboren, um abgebrühte Agent:innen zu spielen. Doch nicht oft haben wir als Publikum den Luxus, dann auch den passenden Film mit ebendiesen Darsteller:innen zu bekommen. Aber manchmal kommt mit ganz viel Glück ein Regie-Genie daher und dreht dieses Meisterstück einfach.

In diesem Fall besteht das Traumteam aus Spannungsmeister Steven Soderbergh, der sich einfach eine unfassbar coole Cate Blanchett, einen undurchschaubaren Michael Fassbender und noch ein paar andere clevere Kandidaten ins Boot geholt hat. Durch sie wird sein Spionagestück Black Bag - Doppeltes Spiel zu einem einmaligen Erlebnis, das ihr ab heute bei WOW als Teil des Streaming-Abos genießen könnt.

In Black Bag müssen zwei Top-Agenten herausfinden, ob sie einander wirklich trauen können

Kathryn St. Jean (Blanchett) und George Woodhouse (Fassbender) sind in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches Ehepaar. Sie sind beide erfolgreich, gutaussehend, smart. Vor allem aber sind sie beide Geheimagenten. Ein Umstand, der so einige Herausforderungen für die Beziehung mit sich bringt.

Kathryn und George haben eine goldene Regel: Über bestimmte Aspekte ihrer Arbeit wird nicht geredet. Man spioniert einander nicht hinterher. Doch George muss diese Regel brechen, als ein gefährliches neues Projekt des Geheimdienstes entwendet wird – und Kathryn eine der Hauptverdächtigen wird.

George stürzt sich in die Ermittlungen, um den oder die Schuldige(n) zu finden. Er hat das Talent, eine Lüge auf zehn Meilen Entfernung zu erkennen. Doch sowohl seine Frau als auch die anderen Verdächtigen stellen dieses Talent auf eine harte Probe. Und die Uhr tickt. Wenn nicht bald etwas passiert, steht mehr auf dem Spiel als nur eine Ehe.

Black Bag bei WOW lässt euch keine Sekunde Ruhe und setzt seine geniale Besetzung perfekt ein

Fassbender und Blanchett. Die beiden sind für sich genommen schon beeindruckende Zugpferde für einen Film. Nicht zu vergessen, dass sie beide so intelligent, kühl und geheimnisvoll aufspielen können, dass sie für die Rollen von Superagenten förmlich gemacht sind. Doch wenn diese beiden dann noch zum Power-Pärchen werden … dann wird es magisch.

Sie bringen so viel Chemie ins Spiel, dass uns als Publikum Hören und Sehen vergeht. Nie bekommen wir die Motive der beiden so einfach zu fassen, und an der Seite Georges werden wir ebenfalls immer misstrauischer. Trotzdem wollen wir nichts mehr, als dass alles gut wird. Steven Soderberghs gekonnte Inszenierung tut ihr Übriges, unsere Nerven die gesamte Laufzeit über so richtig zu strapazieren.

Diese Spannung wird durch den Rest der Besetzung nur noch erhöht. Regé-Jean Page, Tom Burke, und Marisa Abela sind ebenso undurchsichtig wie die James Bond-Veteranen Pierce Brosnan und Naomi Harris. So geraten wir gemeinsam mit den Figuren in ein endloses Katz-und-Maus-Spiel, das uns wirklich alles hinterfragen lässt. Agentenkino, wie es sein sollte.

Wer sich mal wieder nach klassischem, clever geschriebenem Spionagespaß sehnt, kann mit Black Bag bei WOW nichts falsch machen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

