Eine der besten Fantasy-Reihen überhaupt kehrt nach 16 Jahren zurück: Neuer Trailer zu Shrek 5 verrät endlich mehr zur Handlung

Es ist soweit: Ein neuer Teaser zum Fantasy-Sequel Shrek 5 zeigt uns endlich ausführlicher wie es mit dem grünen Oger, seiner Frau Fiona, dem Esel und allen anderen Lieblingen weitergeht.

16 Jahre sind kein Pappenstiel. Das werden vor allem Fantasy-Fans wissen, die seit Für immer Shrek auf Nachschub mit dem grünen Oger (Originalstimme: Mike Myers) und seinem vorlauten Esel (Eddie Murphy) warten. Aber Shrek 5 kommt – und jetzt gibt es einen neuen Teaser, der endlich mehr von der Geschichte preisgibt.

Schaut hier den neuen Shrek 5-Teaser:

Shrek 5 - Teaser (Deutsch) HD

Fantasy-Trailer deutet Shrek 5-Story an: Die Fan-Lieblinge landen im Gefängnis

Viele Details zu der neuen Shrek-Story sind auch nach dem Trailer noch nicht bekannt. Aber der neue Einblick zeigt immerhin ein paar Eckpunkte: Shrek, Frau Fiona (Cameron Diaz), ihre beiden Teenagersöhne und den Esel verschlägt es in die Stadt Weiter Weiter Weg, wo sie prompt im Gefängnis landen.

Mehr Trailer-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Shrek scheint seine wilden Jahre hinter sich zu haben – und verbietet dem Esel, ihre neuen Querelen als Abenteuer zu bezeichnen. Warum genau sie im Kitchen landen, wird hoffentlich der nächste Trailer zeigen.

Auch interessant:

Neben dem oben genannten Fan-Lieblingen tritt im neuen Teaser unter anderem auch der Lebkuchenmann (Conrad Vernon) auf – und verspricht jede Menge frivole Szenen.

Wann kommt Shrek 5 ins Kino?

Der einzige Wermutstropfen am neuen Shrek-Spektakel wird für Fans die lange Wartezeit sein: Noch über ein Jahr wird ins Land ziehen, bis der Fantasy-Kracher am 30. Juni 2027 in die deutschen Kinos kommt.

Wenn euch im Fantasy-Bereich auch Serien interessieren, hört in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serien- und Staffel-Neustarts umfassen diesen Monat zwei der größten Fantasy-Serien des Jahres (House of the Dragon und Avatar) sowie das Serien-Remake von Martin Scorseses Kap der Angst. Außerdem endet eine der besten Serien der Gegenwart.