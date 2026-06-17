Eine der besten Fantasy-Reihen überhaupt kehrt nach 16 Jahren zurück: Neuer Trailer zu Shrek 5 verrät endlich mehr zur Handlung

16 Jahre sind kein Pappenstiel. Das werden vor allem Fantasy-Fans wissen, die seit Für immer Shrek auf Nachschub mit dem grünen Oger (Originalstimme: Mike Myers) und seinem vorlauten Esel (Eddie Murphy) warten. Aber Shrek 5 kommt – und jetzt gibt es einen neuen Teaser, der endlich mehr von der Geschichte preisgibt.
Schaut hier den neuen Shrek 5-Teaser:
Fantasy-Trailer deutet Shrek 5-Story an: Die Fan-Lieblinge landen im Gefängnis
Viele Details zu der neuen Shrek-Story sind auch nach dem Trailer noch nicht bekannt. Aber der neue Einblick zeigt immerhin ein paar Eckpunkte: Shrek, Frau Fiona (Cameron Diaz), ihre beiden Teenagersöhne und den Esel verschlägt es in die Stadt Weiter Weiter Weg, wo sie prompt im Gefängnis landen.
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Shrek scheint seine wilden Jahre hinter sich zu haben – und verbietet dem Esel, ihre neuen Querelen als Abenteuer zu bezeichnen. Warum genau sie im Kitchen landen, wird hoffentlich der nächste Trailer zeigen.
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Neben dem oben genannten Fan-Lieblingen tritt im neuen Teaser unter anderem auch der Lebkuchenmann (Conrad Vernon) auf – und verspricht jede Menge frivole Szenen.
Wann kommt Shrek 5 ins Kino?
Der einzige Wermutstropfen am neuen Shrek-Spektakel wird für Fans die lange Wartezeit sein: Noch über ein Jahr wird ins Land ziehen, bis der Fantasy-Kracher am 30. Juni 2027 in die deutschen Kinos kommt.
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