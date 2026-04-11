Endlich wieder im Streaming-Abo streamen: Eine der besten Krimi-Serien der letzten 20 Jahre

Diese Krimi-Serie ist so gut, dass Fans zehn Jahre später immer noch sehnsüchtig auf die Fortsetzung warten. Nun könnt ihr alle vier Staffeln im Streaming-Abo bei Disney+ schauen.

Die Sherlock Holmes-Romane von Arthur Conan Doyle wurden bereits unzählige Male verfilmt – zuletzt im Action-Krimi Young Sherlock bei Prime Video. Eine Adaption heimste jedoch mehr Euphorie ein als jede andere. Die Rede ist von der vielleicht besten Detektiv-Serie überhaupt: BBCs Sherlock.

Nachdem die Serie längere Zeit in keinem Abo verfügbar war, gibt es sie nun komplett bei Disney+.

Jetzt bei Disney+: BBCs Sherlock-Hit dominierte die 2010er Jahre

Wer in den 2010er Jahren Serienfan war, kam wohl kaum um diese Serie herum: Sherlock warf Benedict Cumberbatch in die Rolle des berühmten Meisterdetektivs und stellte ihm Martin Freeman als treuen Dr. Watson zur Seite.

Alles, was es dann noch brauchte, war ein kleiner Twist: Die Serie versetzt die Handlung ins London der Gegenwart. Die Moviepilot-Community belohnte dieses Experiment mit einem unfassbaren Rating von 8,8 von 10 Punkten bei über 14.000 Bewertungen.

In der Serie lernen wir Sherlock als brillanten Privatermittler mit soziopathischen Tendenzen kennen, der den Kriegsveteranen und Arzt Dr. Watson sowohl intellektuell als auch zwischenmenschlich oft sprachlos zurücklässt.

Die skurrile WG der Männer wird zum Detektivbüro für große und kleine Verbrechen, die oft zum psychotischen Mastermind Moriarty (Andrew Scott) zurückführen, der ein düsteres Netz aus Verschwörungen in London aufspinnt.

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Disney+ liefert mit Sherlock perfektes Binge-Material

Vor allem die ersten zwei Staffeln funktionieren perfekt als unabhängige Fälle: In jeweils 90 Minuten liefert die Serie moderne Interpretationen der klassischen Arthur Conan Doyle-Geschichten – im Gewand eines damals einzigartigen visuellen Stils.

Wenn Sherlock in Windeseile Internetseiten, Karten und Straßenschilder scannt, fliegen diese zeitgleich über den Bildschirm. Was mittlerweile fast ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt, war damals ein echter Gamechanger für visuelles Storytelling, wie z.B. der YouTube-Channel Nerdwriter aufschlüsselt.

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Die späteren Staffeln – insbesondere das Finale von 2026 – sorgten bei einigen Sherlock-Fans zwar für bittere Enttäuschung und wilde Verschwörungstheorien. Rückblickend handelt es sich bei allen vier Staffeln und den beiden Specials jedoch um ein mitreißendes Gesamtwerk, wobei vor allem die ersten Folgen ein echtes Fest für Krimi-Fans darstellen.

Sherlock-Fans hoffen bis heute auf eine Fortsetzung

Trotz ständiger Hinweise und Gerüchte um Sherlock Staffel 5 steht es derzeit eher schlecht um eine Fortsetzung. Das liegt in erster Linie an neuen Projekten der Hauptdarsteller Cumberbatch und Freeman, die es schwierig machen, beide Schauspieler wieder zusammen vor die Linse zu bekommen. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht: So bleibt das Andenken der Serie unangetastet.

Egal, ob ihr auf den Nostalgie-Zug in die 2010er aufspringen wollt oder die Serie noch nachholen müsst: Ihr könnt alle 14 Episoden von Sherlock nun im Streaming-Abo bei Disney+ schauen.