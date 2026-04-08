Endlich wieder Kitchen Impossible bei VOX: Alle Köche, Duelle, Reiseziele & Sendetermine der 11. Staffel im Überblick

Kitchen Impossible geht endlich wieder mit neuen Folgen an den Start. Welche Köche in Staffel 11 dabei sind, in welche Länder sie reisen und wann die Duelle laufen, gibt es hier.

Kitchen Impossible läuft seit 2016 bei VOX und mauserte sich im Laufe der Jahre zu einer der erfolgreichsten Kochshows im deutschen Fernsehen. Jetzt meldet sich das Duellformat mit Tim Mälzer endlich mit der 11. Staffel zurück. Welche Köche gegeneinander antreten, an welche traumhaften Locations es geht, und wann die Folgen ausgestrahlt werden, könnt ihr hier nachlesen.

Kitchen Impossible: Alle Duelle und Reiseziele der 11. Staffel

Wir stellen euch vor, welche Köche gegeneinander antreten und wohin es für die TV-Stars geht. Ausnahmsweise wird Tim Mälzer drei Folgen lang aussetzen und dafür First Dates-Moderator und TV-Koch Roland Trettl übernehmen lassen.

Folge 1: Tim Mälzer vs. Salt & Silver

Tim Mälzer muss nach Marrakesch (Marokko) und Vila Alva (Portugal)

Salt & Silver müssen nach Le Tampon (La Réunion) und Ericeira (Portugal)

Folge 2: Roland Trettl vs. Martin Klein

Roland Trettl muss nach Amsterdam (Niederlande) und Tórshavn (Färöer-Inseln)

Martin Klein muss nach Köln (Deutschland) und Helsinki (Finnland)

Folge 3: Tim Mälzer vs. Alexander Herrmann

Tim Mälzer muss nach Hamburg (Deutschland) und Alcúdia (Mallorca)

Alexander Herrmann muss nach Rödental (Deutschland) und Santa Teresa Gallura (Sardinien)

Folge 4: Roland Trettl vs. Lukas Mraz

Roland Trettl muss nach Berlin (Deutschland) und Bratislava (Slowakei)

Lukas Mraz muss nach Karlstad (Schweden) und Brasov (Rumänien)

Folge 5: Team-Edition

Elif Oskan & Viktoria Fuchs müssen zu AIDAnova (Dänemark)

Viktoria Fuchs & Cornelia Poletto müssen nach Willemstad (Curaçao)

Elif Oskan & Cornelia Poletto müssen nach Krün (Bayern, Deutschland)

Folge 6: Tim Mälzer vs. Die Rachingers

Tim Mälzer muss nach Arles (Frankreich) und Steinbach am Attersee (Österreich)

Philip & Helmut Rachinger müssen nach Građani (Montenegro) und Bangkok (Thailand)

Folge 7: Roland Trettl vs. Hans Neuner

Roland Trettl muss nach Frisange (Luxemburg) und Tsaghkunk (Armenien)

Hans Neuner muss nach Lazise am Gardasee (Italien) und Ehrenhausen (Österreich)

Folge 8: Best-Friends-Edition

Tim Mälzer & Matthias Diether müssen nach Edinburgh (Schottland)

Tim Mälzer & Anton Schmaus müssen nach Kirriemuir (Schottland)

Anton Schmaus & Matthias Diether müssen nach Pitlochry (Schottland)

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