Endlich wieder originelle Dinos im Kino: Neues Sci-Fi-Abenteuer sieht im ersten Trailer nach Muss auf der großen Leinwand aus

Der Regisseur von It Follows und Under the Silver Lake hat als Nächstes einen Sci-Fi-Thriller in petto, der eine Familie an einen seltsamen Ort transportiert. Hier ist die Vorschau.

Filmemacher David Robert Mitchell war Filmfans spätestens seit seinem Horrorstreifen It Follows ein Begriff, gönnte sich nach Under the Silver Lake von 2018 aber erst einmal eine Schaffenspause im abendfüllenden Spielfilmbereich. Nun ist er zurück mit dem abenteuerlich wirkenden Sci-Fi-Thriller The End of Oak Street, zu dem er auch das Drehbuch verfasste.

Hier ist der Trailer, der schon mal jede Menge Genre-Spannung verspricht:

The End of Oak Street - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Sci-Fi-Abenteuer The End of Oak Street entrückt eine ganze Vorstadtfamilie

Das Science-Fiction-Projekt, das ursprünglich mit dem blumigeren Titel Flowervale Street angekündigt wurde, liefert folgende Synopsis zum Trailer:

Nachdem ein mysteriöses kosmisches Ereignis die Oak Street aus dem Vorort reißt und ihre Nachbarschaft an einen unbekannten Ort transportiert, entdeckt die Familie Platt bald, dass ihr Überleben davon abhängt, dass sie zusammenhalten, während sie ihre nun unverkennbaren Umgebung navigieren.

Das zentrale Ehepaar der Suburbs-Sippe wird von Anne Hathaway und Ewan McGregor dargestellt, die im Trailer schon vor Dino-mäßigen Monstern fliehen müssen. Und auch hinter den Stars lässt sich ein großer Name finden, denn J.J. Abrams produziert das Ganze mit seiner eigenen Produktionsfirma Bad Robot unter der Flagge von Warner Bros.

Weitere Rollen haben Maisy Stella, Christian Convery, Jordan Alexa Davis, P.J. Byrne und Chris Coy.



Wann kommt The End of Oak Street ins Kino?

Der deutsche Filmstart von David Robert Mitchells neuem Film ist mitten im Blockbuster-Sommer platziert und für den 13. August eingeplant. Im vollgepackten Dezember hätte der Streifen definitiv mehr Konkurrenz auf der Leinwand gehabt.

Falls ihr in der Zwischenzeit die vorigen Filme des Regisseurs nachholen oder rewatchen wollt, findet ihr It Follows derzeit nur als Leih- und Kauftitel bei den üblichen Anbietern. Under the Silver Lake findet ihr derzeit sogar kostenlos in der ZDFmediathek.