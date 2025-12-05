Endlich wissen wir, wann der Peaky Blinders-Film zu Netflix kommt: Erstes Poster enthüllt genauen Starttermin

Nach dem Serienende bekommen Peaky Blinders-Fans einen Film bei Netflix, in welchem die Stars um Cillian Murphy zurückkehren. Jetzt wurde enthüllt, wann dieser im Stream startet.

Drei Jahre ist es her, seit Fans von Peaky Blinders - Gangs of Birmingham nach sechs Staffeln von der gefeierten Serie mit Oppenheimer-Star Cillian Murphy Abschied nehmen mussten. Doch war dieser Abschied kein langer, denn die Geschichte von Thomas Shelby soll in einem Film weitererzählt werden, der bei Netflix zu sehen sein wird.

Nachdem zunächst vermutet wurde, dieser würde noch 2025 beim Streamer starten könnte, wissen wir jetzt genau, wann wir mit Peaky Blinders: The Immortal Man rechnen dürfen.

Peaky Blinders-Film The Immortal Man kommt erst ins Kino und dann zu Netflix

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird The Immortal Man zunächst einen zweiwöchigen Lauf in ausgewählten Kinos erhalten, bevor der Film ins Streaming-Programm von Netflix einzieht. Demnach startet der Film am 6. März 2026 auf der großen Leinwand. Der Netflix-Start erfolgt dann am 20. März.

The Immortal Man wurde vom Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight geschrieben, während Tom Harper auf dem Regiestuhl Platz nahm. Neben Cillian Murphy werden darin unter anderem Rebecca Ferguson (Dune), Tim Roth (Reservoir Dogs), Sophie Rundle (After the Flood), Barry Keoghan (Saltburn) und Stephen Graham (Adolescence) zu sehen sein.

Worum geht's in Peaky Blinders-Film The Immortal Man?

Genaue Details zur Handlung sind aktuell noch nicht bekannt, doch soll der Film im Birmingham des Jahres 1940 spielen. Der Titel bezieht sich auf die Tatsache, dass Thomas Shelby auch über das Serienende hinaus weiterlebt.

Im Staffel 6-Finale hatter er seinen Tot vorgetäuscht und ist auf einem weißen Pferd davongeritten. An diesen Abschied wird nun auf dem ersten Poster zum Film angeknüpft.