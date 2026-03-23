Endlich wissen wir, wann die neue Blue Bloods-Serie nach Deutschland kommt: Offizieller Starttermin für Boston Blue enthüllt

In den USA wurde die neue Blue Boods-Serie schon lange ausgestrahlt, jetzt kommt Boston Blue auch nach Deutschland. Fans können sich freuen, denn es wird auch eine 2. Staffel geben.

14 Staffeln lang begeisterte die Crime-Serie Blue Bloods - Crime Scene New York ihr Publikum, nun hat auch das Spin-off Boston Blue einen Starttermin in Deutschland erhalten. Wie fernsehserien.de berichtet, wird die neue Serie ab dem 6. Mai 2026 auf den Sendern Sky Atlantic und Sky Showcase zu sehen sein. Geplant ist eine wöchentliche Ausstrahlung am Mittwochabend mit jeweils zwei Episoden.

Boston Blue setzt auf Verbrecherjagd und Familientradition

Im 20-teiligen Spin-off kehren einige bekannte Gesichter der Original-Serie zurück. Neben Danny Reagan (Donnie Wahlberg) und seiner Schwester (Bridget Moynahan) wird auch Großvater Henry Reagan (Len Cariou) in Boston Blue zu sehen sein.

In der neuen Serie setzt Dannys Sohn Sean (Mika Amonsen) die lange Familientradition fort und lässt sich an der Polizeiakademie ausbilden. Einen freien Platz konnte er in Boston ergattern, doch noch bevor Sean offiziell seinen Dienst antreten kann, gerät er in einen dramatischen Rettungseinsatz und wird schwer verletzt. Dieses Ereignis bringt auch Danny nach Boston, wo er der Polizei bei den Ermittlungen rund um den Vorfall hilft.

Gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Detective Lena Silver (Sonequa Martin-Green) klärt Danny fortan in der Hauptstadt von Massachusetts Verbrechen auf. Auch Lena entstammt einer Familie, die sich entschlossen dem Kampf gegen das Verbrechen stellt.

Ihr kleiner Bruder Jonah (Marcus Scribner) ist wie Sean Polizeianwärter, ihre Mutter Mae (Gloria Reuben) arbeitet als Staatsanwältin, Stiefschwester Sarah (Maggie Lawson) besetzt den Posten der Superintendent beim BPD, während Großvater Peters (Ernie Hudson) ein angesehener Pastor ist. Wie die Reagans in Blue Bloods treffen sich auch die Silvers beim wöchentlichen Familienessen, wo der starke Zusammenhalt gefestigt wird.

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Boston Blue bekommt Staffel 2

In den USA läuft die Serie bereits seit dem 17. Oktober 2025 beim Sender CBS. Von dem Spin-off wurde bereits eine zweite Staffel bestellt. Am dem 6. Mai können dann auch die deutschen Fans wieder auf Verbrecherjagd mit Danny Reagan und seiner Familie gehen.

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