Englisches Dschungelcamp überrascht mit Mega-Star im Cast: Warum das in Deutschland unmöglich wäre!

Ins englische Dschungelcamp zieht in wenigen Tagen eine waschechte Fußball-Legende. Hier in Deutschland wäre solch ein Kandidat fast unmöglich. Welche Gründe es dafür gibt, erkläre ich euch in diesem Artikel.

Wie jedes Jahr warten Fans gespannt auf die Ankündigungen zum Dschungelcamp und bereits jetzt gibt es die ersten Gerüchte, wer möglicherweise Anfang 2027 nach Australien reist. Hierzulande ist aber noch etwas Geduld nötig, aus Erfahrung werden die ersten Kandidaten und Kandidatinnen erst Mitte oder Ende Dezember bekanntgegeben. Die englische Version von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! startet allerdings schon im November, weswegen der Cast bereits feststeht. Darunter befindet sich eine echte Überraschung: Fußball-Legende Wayne Rooney zieht in den Dschungel. Dass wir auch hierzulande mit so einer hochkarätigen Besetzung, ist eher unwahrscheinlich. Hierzulande halten sich A-Promis bislang vom Dschungelcamp fern.

Das englische Dschungelcamp tischt auf: Fußball-Legende geht nach Australien

Am 16. November startet die neue Staffel von I'm a Celebrity… Get me out of here! (zu Deutsch: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!) und wie mehrere internationale Medien berichteten, wird Wayne Rooney der größte Name des diesjährigen englischen Casts sein. Selbst wer nichts mit Fußball am Hut hat, wird seinen Namen kennen, denn Rooney ist eine echte englische Fußball-Legende. Der ehemalige Stürmer stand unter anderem 13 Jahre für Manchester United als Rekordtorschütze auf dem Platz und war 15 Jahre Nationalspieler für England. Seine aktive Spielerkarriere beendete er 2021, stand danach aber bis 2024 noch als Trainer unterschiedlicher Mannschaften an der Seitenlinie.

Rooney wird mit 11 anderen Stars an der Show teilnehmen, darunter auch der paralympische Athlet Ade Adepitan. Vor zwei Jahren zog bereits Rooneys Frau Coleen ins Dschungelcamp und belegte den zweiten Platz. Ob sich der ehemalige Profikicker besser schlagen wird als seine Partnerin und den Sieg mit nach Hause nimmt? Den Ehrgeiz dafür dürfte der Sportler allemal haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

A-Promis im deutschen Dschungelcamp? Warum das unmöglich scheint

Mit Blick auf das englische Dschungelcamp fragt man sich hierzulande, wo eigentlich unsere hochkarätigen Promis gelandet sind und warum sich keiner in die Sendung zu trauen scheint? Während im Ausland Sportlegenden neben ehemaligen Politikern, Schauspielern und Reality-Ikonen wie Caitlyn Jenner am Lagerfeuer Platz nehmen, gibt es in Deutschland oft eine maue Ausbeute aus vergessenen Sportlern, gerade aufsteigenden Realitystars oder anderen gescheiterten Persönlichkeiten, die im Dschungelcamp ihr Image aufpolieren oder ihre Karriere noch einmal richtig ankurbeln wollen.

Doch woran liegt das? Ich habe eine einfache Antwort: Das Image der Show. Und das ist in beiden Ländern so unterschiedlich wie Tag und Nacht. In Großbritannien ist I'm a Celebrity keine einfache Realityshow sondern ein echtes Familien-Kultevent, bei dem vor allem der Pfadfinder-Gedanke im Vordergrund steht. Die Stars überwinden in den Prüfungen ihre Ängste und wachsen als Team zusammen, wobei sie sich von ihrer nahbaren Seite zeigen. Während dem Format in Deutschland das Stigma einer Reality-Sendung anhaftet, der letzte Karriere-Strohhalm zu sein oder das Sprungbrett für aufstrebende TV-Gesichter, die nur auf die nächste Eskalation warten. Für den Cast werden bewusst explosive Charaktere ausgewählt, die im Lagerkoller aufeinander losgehen, intrigieren oder sich komplett blamieren sollen. Dieses Image ist natürlich für deutsche A-Promis oder auch Politiker nicht sonderlich attraktiv, die befürchten könnten, mit einer Teilnahme ihren eigenen Ruf zu ruinieren.

Ein weiterer Punkt könnte das Geld sein. Für die englische Version greift die Produktion für den Cast tief in die Tasche und die Gagen belaufen sich teilweise auf Beträge in Millionen Pfund Höhe, was eine Teilnahme für Promis besonders attraktiv macht. In Deutschland sind die Beträge bei weitem nicht so hoch. Hierzulande weiß man zwar keine genauen Angaben, laut Gerüchten soll Claudia Effenberg mit angeblichen 500.000 Euro Gage die Rekordhalterin sein. Sie dementierte allerdings, so viel Geld für ihren Auftritt im Dschungelcamp bekommen zu haben. Dahinter reihen sich als vermutete Topverdiener Gil Ofarim (200.000-300.000 Euro), Hardy Krüger Jr. (250.000 Euro) und Simone Ballack (200.000 Euro) ein. Bei den Gagen handelt es sich nur um Vermutungen, die nie offiziell von Kandidat:innen oder RTL selbst bestätigt wurden. Fest steht allerdings, dass der Sender in den letzten Jahren mehr ausgeben musste, um namhafte Promis an Land zu ziehen.