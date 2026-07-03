Enola Holmes 3 hat Millie Bobby Brown Albträume beschert – und fast ihren nächsten Netflix-Film ruiniert

Die Enola Holmes-Reihe bei Netflix wartet für Millie Bobby Brown mit einer Besonderheit auf, die sich nach dem Dreh negativ auf ihr Leben und ihr nächstes Filmprojekt auswirkte.

Vier Jahre mussten Fans warten, am 1. Juli 2026 ist Enola Holmes 3 endlich bei Netflix im Streaming-Abo eingetroffen. In dem Krimi-Abenteuer bekommt es die junge Detektivin (Millie Bobby Brown) mit ihrem bisher schwierigsten Fall zu tun, als ihr Bruder Sherlock (Henry Cavill) entführt wird, während ihre Hochzeit mit Tewskesbury (Louis Partridge) auf Malta ins Haus steht.

Neben einem packenden Kriminalfall, jeder Menge spaßiger Action und einer Prise Romantik dürfen Fans im neuen Film auch wieder das Markenzeichen der Reihe erwarten, in der Millie Bobby Brown als Enola regelmäßig die vierte Wand bricht und gerade heraus in die Kamera schaut. Wie der Stranger Things-Star jetzt enthüllte, hatte diese Besonderheit jedoch schwerwiegende Konsequenzen für ihr Leben.

Enola Holmes-Markenzeichen wurde für Millie Bobby Brown zum Albtraum

Wie Brown im Interview mit Digital Spy erklärte, habe es sich für die Schauspielerin beim Enola Holmes-Dreh so massiv eingeprägt, immer wieder in die Kamera zu schauen, dass sie bei ihrem nächsten Projekt von einer großen Angst geplagt war:

Nachdem Enola Holmes abgedreht war, habe ich eine Romanze gedreht und in der Nacht vor meinem ersten Drehtag hatte ich einen Traum, dass ich nicht aufhören kann, in die Kamera zu schauen, es war ein Albtraum.

Ich habe angefangen zu weinen und der Regisseur meinte, 'Hör bitte auf in die Kamera zu gucken', und anscheinend habe ich einfach in die Kamera gestarrt. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und dachte, 'Oh mein Gott, ich habe riesige Angst'. Die Träume von Schauspieler:innen sind so unglaublich banal. Ich empfinde diese Dinge tatsächlich sehr tief, und manchmal ist es schwer, von diesem Zustand zu dem Punkt zu gelangen, an dem man dazu überhaupt nicht mehr in der Lage ist.

Der Film, auf den sich Brown hier bezieht, ist höchstwahrscheinlich die romantische Komödie Just Picture It, die der Enola Holmes-Star ebenfalls für Netflix umsetzte. Darin ist sie an der Seite von Gabriel LaBelle (Die Fablemans) zu sehen und spielt eine College-Studentin, die von ihrem Smartphone plötzlich Bilder aus der Zukunft gezeigt bekommt. Offenbar ist es Brown letztendlich jedoch gelungen, am Set der romantischen Komödie nicht ständig in die Kamera zu schauen. Denn Just Picture It ist bereits seit Ende 2025 abgedreht.

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In der Vergangnheit berichtete Brown bereits öfter von ihrer Angst, durch ihre Enola Holmes-Rolle bei anderen Filmen und Serien in die Kamera zu schauen. So soll sich das ebenfalls auf ihre Arbeit bei der 4. Staffel von Stranger Things ausgewirkt haben, welche sie direkt nach Enola Holmes 2 drehte.

Kommt Enola Holmes 4 mit Millie Bobby Brown?

Ob Millie Bobby Brown auch in Enola Holmes 4 noch einmal in die Kamera schauen darf, steht hingegen noch nicht fest. Die Entscheidung wird wohl maßgeblich davon abhängen, wie sich der Film beim Netflix-Publikum schlägt. Brown erklärte jedoch bereits, dass sie offen für eine Fortsetzung sei – solange auch ihr Co-Star Louis Partridge wieder mit von der Partie ist.

Wann Just Picture It bei Netflix erscheint, wurde bisher ebenfalls noch nicht offiziell bekanntgegeben. Doch dürfen Fans mit etwas Glück vielleicht sogar noch dieses Jahr mit dem Film beim Streamer rechnen.