Enola Holmes 3: Netflix hat schon jetzt 6 Ideen-Vorlagen für die Fortsetzung mit Henry Cavill und Millie Bobby Brown

Netflix' 3. Enola Holmes-Film mit Millie Bobby Brown und Henry Cavill hat, dank der Roman-Vorlagen von Nancy Springer, vielfältige spannende Story-Ansätze für zukünftige Sequels.

Seit Enola Holmes bei Netflix mit Enola Holmes 2 fortgesetzt wurde, ist die Spannung groß, wie es um weitere Sequels der von Millie Bobby Brown gespielten kleinen Schwester von Meisterdetektiv Sherlock (Henry Cavill) bestellt ist. Noch ist Teil 3 nicht bestätigt, aber die Abspann-Szene und das große Interesse bei der Netflix-Zuschauerschaft tun ihr Übriges, um ein Sequel immer wahrscheinlicher zu machen. Die Buchvorlagen-Reihe bietet dafür sogar 6 konkrete Ideen, wie es weitergehen könnte, die wir euch kurz (spoiler-frei) vorstellen wollen.

8 Romane bieten Netflix reichlich Stoff für Enola Holmes 3: Darum geht's in den einzelnen Sequels

Bridgerton mit seinen 8 Roman-Vorlagen hat es vorgemacht: Ein Netflix-Erfolg tut gut daran, eine Buch-Reihe mit mehreren Bänden in der Hinterhand zu haben. Die Enola Holmes-Krimis von Nancy Springer (im Englischen: The Enola Holmes Mysteries) umfassen aktuell ebenfalls acht Bücher, die Stoff für weitere Filme bieten. Auch wenn Henry Cavill keinen losgelösten Sherlock Holmes-Auftritt anstrebt.

Netflix' erster Film von Enola Holmes verfilmte 2020 den 1. Band: Der Fall des verschwundenen Lords * (im Englischen: The Case of the Missing Marquess *). Enola Holmes 2 wiederum basierte lose auf Teil 2, Der Fall der linkshändigen Lady * (Enola Holmes 2: The Case of the Left-Handed Lady *). Was nahe legt, dass sich auch zukünftige Filme an die vorhandenen Romane halten dürften: Es bleiben noch 6 weitere Sequel-Ideen der bislang unverfilmten Bücher für Enola Holmes 3 und weitere Fortsetzungen übrig:

1. Enola Holmes 3 könnte bei Netflix erneut Millie Bobby Browns Blumen-Kenntnisse herausfordern

In ihrem dritten Fall verschwindet Sherlock Holmes' rechte Hand (frisch eingeführt in Enola Holmes 2) und die junge Detektiv macht es sich zur Aufgabe, Dr. Watson wiederzufinden. Ein angelieferter bedrohlicher Blumenstrauß (mit Blüten mit versteckter Bedeutung) könnte der entscheidende Hinweis sein und so verkleidet sie sich und begibt sich auf die Suche nach dem Absender.

2. Enola Holmes 4 zeigt die Detektivin als Anti-Heiratsvermittlerin

Natürlich muss sich Enola Holmes 3 nicht zwangsläufig an die Roman-Reihenfolge halten und könnte stattdessen auch Teil 4 verfilmen: Darin erreicht Enola ein versteckter Hilferuf ihrer Freundin Lady Cecily (im 2. Film von Hannah Dodd verkörpert). Auf einem rosa Fächer teilt sie ihr mit, dass sie in einem Waisenhaus gefangen gehalten wird und in eine Ehe gezwungen werden soll. Um sie zu retten, braucht die Privatermittlerin allerdings widerwillig ihren älteren Bruders Sherlock (Henry Cavills Detektiv bot zuletzt ja sogar eine Zusammenarbeit an.)

© Netflix Mehr Enola Holmes, Sherlock und Tewkesbury in Teil 3?

3. Enola Holmes 5 bringt weitere berühmte historische Persönlichkeiten ins Spiel

Im 5. Enola Holmes-Krimi wird ihre: Um Mrs. Tupper zurück nach Hause zu holen, begibt sie sich auf eine Rätseljagd, muss Codes entschlüsseln und aus Fenstern springen. Außerdem findet sie dabei heraus, dass Sherlock offenbar mitzu tun hat. (Die Statistikerin leitete in England soziale Reformen der modernen Krankenpflege ein und wäre nach Sarah Chapman aus Teil 2 wieder eine reale Figur in der Enola Holmes-Reihe.)

4. Enola Holmes 6 spielt einen verschlüsselten Brief ihrer Mutter in ihre Hände

Im 6. Enola Holmes-Abenteuer, das zwischenzeitlich der Abschluss der Reihe sein sollte, versucht die professionelle Personenfinderin die verschollene Lady Blanchefleur aufzuspüren. Wie sich herausstellt, muss sie dafür gleich ein dreifaches Mysterium lüften: Was mit ihrer Mutter geschehen ist, was die verschwundene Adelige umtreibt und was beides mit ihrem Bruder Mycroft (in Teil 1: Sam Claflin) zu tun hat.

© Netflix Millie Bobby Brown in Enola Holmes 2

Darüber hinaus existiert noch die Kurzgeschichte Enola Holmes and the Boy in Buttons * über einen verschwunden jungen Portier (angesiedelt zwischen Teil 6 und 7).



5. Enola Holmes 7 schickt die Detektivin auf die Suche nach einem Zwilling

In 7. Fall von Enola Holmes ersucht Miss Letitia Glover die junge Spürnase um ihre Hilfe, um alles zum Schicksal ihrerFelicity zu erfahren. Die ist gemäß einer kurzen Nachricht ihres Gatten, des Earl of Dunhench,. Was aber keine der zwei Frauen recht glauben will. Die Spur einer geheimnisvollen schwarzen Kutsche könnte die Lösung liefern.

6. Enola Holmes 8 lässt multiple Persönlichkeiten vor Sherlock Holmes fliehen

© Penguin © Penguin © Penguin © Penguin © Penguin © Wednesday Books © Wednesday Books

In ihrem aktuellsten Fall (Teil 8 wurde 2022 veröffentlicht) muss Enola Holmes zum dritten Mal ihrer Freundin Lady Cecily zu Hilfe eilen: Sie fliehen vor deren strengem Vater, aber ausgerechnet, um die Entkommene wiederzufinden. Im Zuge dessen kommt eineans Licht, die in ihrer einen Version links und freidenkend und in ihrer anderen Ausformung konservativ und unterwürfig ist.

Mit so vielfältigen Vorlagen, sollte es Netflix nicht schwerfallen, weitere Enola Holmes-Filme mit kreativen Handlungen zu bestücken. Außerdem besteht natürlich auch die Möglichkeit, die eingeführten Figuren rund um Millie Bobby Brown und Henry Cavill in komplette Story-Neuschöpfung zu schicken.

Die ersten 6 Enola Holmes-Krimis gibt es übrigens auch als Comics:

Welches Enola Holmes-Buch klingt für euch am spannendsten für die Netflix-Fortsetzung?