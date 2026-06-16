In 7 Tagen kehrt eine der größten Filmreihen von Netflix zurück

Millie Bobby Brown kehrt nach dem Stranger Things-Finale in ihrer zweitgrößten Rolle zurück. Das heiß erwartete Krimi-Abenteuer verspricht wieder Spannung und Rätselspaß.

Das Stranger Things-Finale liegt ein gutes halbes Jahr hinter uns, doch Eleven-Darstellerin Millie Bobby Brown kehrt schon in wenigen Wochen zurück auf eure Bildschirme im Netflix-Programm. In Enola Holmes 3 schlüpft sie erneut in die Rolle der titelgebenden Meisterdetektivin, die ihrem genialen großen Bruder Sherlock in (fast) nichts nachsteht. Doch ein neuer Fall treibt die junge Ermittlerin mehr denn je an ihre Grenzen.

Millie Bobby Brown in Enola Holmes 3 bei Netflix: Darum geht es im neuen Krimi-Abenteuer

Vier Jahre sind seit dem letzten Krimi-Abenteuer von Enola Holmes bei Netflix vergangen. Auch für die Detektivin ist Zeit ins Land gezogen, die sie mit ihrem liebsten Viscount Lord Tewkesbury in trauter Zweisamkeit verbracht hat. Die Zeit hat die beiden näher zusammengebracht und den edlen Lord just zu einem Heiratsantrag bewogen.

Doch die Traumhochzeit auf Malta wird schon bald von einer Tragödie unterbrochen. Denn niemand Geringeres als Sherlock höchstpersönlich wird entführt. Enola muss ihn finden, bevor es zu spät ist – und sie ihre eigene Hochzeit komplett verpasst.

Neben Millie Bobby Brown als Enola wird auch Louis Partridge als Tewesbury, Henry Cavill als Sherlock Holmes und Helena Bonham Carter als Euredia Holmes im dritten Teil zurückkehren. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Himesh Patel freuen, der zum Ende von Enola Holmes 2 als Dr. John Watson vorgestellt wurde. Ebenfalls im zweiten Teil haben wir erstmals Bekanntschaft mit Sharon Duncan-Brewster gemacht, die als Mira Troy aka Moriarty zurückkehren wird.

Wer hingegen nicht zurückkehrt, ist Harry Bradbeer, der für die Inszenierung der ersten beiden Filme verantwortlich zeichnete. Für Enola Holmes 3 hat Adolescence-Regisseur Philip Barantini stattdessen die Regie übernommen. Jack Thorne (Adolescence, Lord of the Flies) steuerte jedoch wie gewohnt das Skript bei.

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Die Enola Holmes-Filme basieren auf der gleichnamigen Romanreihe von Nancy Springer, die sich darin lose am Sherlock Holmes-Universum von Sir Arthur Conan Doyle orientiert. Die Reihe umfasst mittlerweile neun Bände. Stoff für weitere Fortsetzungen gibt es also noch genug, auch wenn ein vierter Teil noch nicht offiziell von Netflix bestätigt wurde.

Wann kommt Enola Holmes 3 zu Netflix?

In wenigen Wochen ist es so weit: Enola Holmes 3 wird am 1. Juli 2026 bei Netflix im Streaming-Abo eintreffen.

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Millie Bobby Brown-Fans dürfen sich danach noch auf viele weitere Projekte mit dem Stranger Things-Star bei Netflix freuen. Die romantische Komödie Just Picture It steht bereits bei dem Streamer in den Startlöchern. Darüber hinaus wird die Schauspielerin in der Verfilmung ihres eigenen Debütromans Nineteen Steps zu sehen sein. In Prism kehrt Brown dann erstmals nach Stranger Things wieder in eine Serienrolle zurück.