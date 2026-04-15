Entdeckt den faszinierendsten Planeten von allen bei Pluto TV: Spannende Naturfilme, Dokus und Serien zum Earth Month kostenlos streamen [Anzeige]

Im April steht bei Pluto TV alles im Zeichen der epischen Weiten der Erde. Streamt euch kostenlos durch Naturdokumentationen, -filme und -serien und entdeckt die größten Geheimnisse unseres Planeten.

Wenn ihr gerade erst die epischen Weiten des Universums und ferne Galaxien im reichhaltigen Sci-Fi-Programm bei Pluto TV erkundet habt, könnt ihr im April erneut auf große Entdeckungsreise gehen. Dieses Mal entführt euch die kostenlose Streamingauswahl zwar nicht ganz so weit weg, doch bedeutet das nicht, dass es weniger Geheimnisse zu entschlüsseln gibt. Im Gegenteil!

Denn die Erde steckt voller faszinierender Mysterien, wenig erforschten Gebieten und unglaublichen Überraschungen. Stürzt euch bei Pluto TV passend zum Earth Month 2026 ins Abenteuer und erlebt den vielleicht spannendsten Planeten von allen in all seinen prächtigen Farben und Schattierungen, wie ihr ihn noch nie gesehen habt.

Earth Month bei Pluto TV: Streamt euch kostenlos durch Naturdokus, Serien und mehr

Der Earth Day wird weltweit jährlich am 22. April gefeiert. Aus diesem Anlass widmet sich Pluto TV dieses Jahr den ganzen Monat lang dem blauen Planeten und hält eine Vielzahl von Spezialsendern für euch bereit, bei denen ihr rund um die Uhr in die Tiefen der Erde eintauchen könnt.

Lasst euch in verschiedenen Dokumentarformaten und Filmen in epische Landschaften hineinfallen, blickt hinter spannende Naturphänomene, erkundet das Reich der Tiere, informiert euch über den aktuellen Stand des Klimawandels und lernt unsere Heimat wieder in vollem Maße zu schätzen:

Pluto TV Animals ist der Sender für das faszinierende und vielfältige Reich der Tiere – vom majestätischen Löwen bis zur klitzekleinen Ameise.

ist der Sender für das faszinierende und vielfältige Reich der Tiere – vom majestätischen Löwen bis zur klitzekleinen Ameise. Bei Pluto TV Explore steht alles im Zeichen von Erkundung und Entdeckung – blickt hinter die größten Geheimnisse und Mysterien der Erde.

steht alles im Zeichen von Erkundung und Entdeckung – blickt hinter die größten Geheimnisse und Mysterien der Erde. Pluto TV Nature widmet sich den Naturphänomenen unseres Planeten und zeigt euch die Tiefen des Meeres, die Weiten der Wüste oder das Dickicht des Dschungels.

widmet sich den Naturphänomenen unseres Planeten und zeigt euch die Tiefen des Meeres, die Weiten der Wüste oder das Dickicht des Dschungels. Ihr wolltet schon immer mehr über Haie erfahren? Dann seid ihr bei Pluto TV Sharks genau richtig.

genau richtig. Wie sieht es fernab der Erde aus? Pluto TV Space entführt euch in den Weltraum und zu fernen Planeten und Galaxien.

entführt euch in den Weltraum und zu fernen Planeten und Galaxien. In Pluto TV Die Rache der Natur schlägt die Natur mit mutierten Tieren, CGI-Wahnsinn und anderen Katastrophen zurück: Filme wie Hatari! oder Der Polarsturm oder Animal - Das Tier im Manne erwarten euch.

Wenn ihr lieber einzelne Serien und Dokumentarfilme bis zum Umfallen bingt, könnt ihr das bei den extra Sendern Fluss-Monster, Swamp People und Terra Mater WILD tun, die ganz im Zeichen der jeweiligen Formate stehen.

All das und mehr findet ihr passend zum Earth Month bei Pluto TV . Schaut also am besten selbst rein und entdeckt das kostenlose Streamingprogramm genauso wie die Faszination der Erde.

Bei Pluto TV könnt ihr mehr als die Erde kostenlos entdecken

Pluto TV ist ein werbefinanzierter Streamingdienst mit Live-TV-Angebot. Dabei gilt das Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung benötigt ihr kein Abo. Über ein Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV mit Internetzugang könnt ihr Pluto TV ganz einfach direkt über die Website oder per App empfangen.

Pluto TV bietet neben den speziellen Sendern rund um den Earth Month eine Vielzahl von weiteren Live-TV-Sendern, die alle möglichen Geschmäcker abdecken. Das Angebot reicht von Sport über Serien bis hin zu Filmen, zum Beispiel auch beim Sender Moviepilot TV mit Pluto TV. Zusätzlich zu den vielen Live-Sendern gibt es bei Pluto TV auch einen On-Demand-Bereich. Die Auswahl an Filmen und Serien wird dort regelmäßig aktualisiert.

Mit Pluto TV verbringt ihr aufregende Stunden mit dem perfekten Naturprogramm zum Earth Month.