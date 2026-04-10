Entführungs-Thriller lässt euch an eurem Verstand zweifeln: Diesen provokanten Film dürft ihr bei den Fantasy Filmfest Nights nicht verpassen

Der wendungsreiche Entführungsthriller Feels Like Home zwingt eine Frau in ein neues Zuhause. Nur leider kann sie sich an die ihr aufgezwungene Familie nicht erinnern.

Was macht ein Zuhause aus? Und kann man es unter Zwang herstellen? Das fragt der ungarische Thriller Feels Like Home auf den diesjährigen Fantasy Filmfest Nights 2026, wo er mit einer Entführung beginnt, aber dort noch längst nicht aufhört.

Fantasy Filmfest-Thriller Feels Like Home zwingt einer Entführten ein neues Zuhause auf

Ritas (Rozi Lovas) Arbeitsstelle, der Schuhladen Liberta, schließt endgültig. Auf dem Heimweg wird die alleinstehende Frau plötzlich von Unbekannten entführt. In einem fremden Apartment erwacht sie als Gefangene. Marci (Áron Molnár) behauptet, dass Rita eigentlich "Szilvi" heißt, und fordert sie wiederholt dazu auf, sich daran zu erinnern.

Nur wenn die Entführte mitspielt, erhält sie von ihrem "Bruder" Wasser und Nahrung. Nur wenn sie sich erinnert, darf sie vielleicht irgendwann das Bett benutzen und sich freier in der Wohnung bewegen. Szilvi zu werden, scheint Ritas einzige Chance zu sein, um wieder zu entkommen. Das ist allerdings nicht leicht, wenn sie längst nicht als Einzige zur Familie gehört.

Schaut hier den Trailer zum Entführungs-Thriller Feels Like Home:

Feels Like Home - Trailer (English Subs) HD

Was, wenn du gegaslightet wirst, es aber weißt? Feels Like Home zermürbt uns auch im Publikum so lange und gekonnt, dass wir Rita irgendwann innerlich anflehen, doch einfach die Rolle der Szilvi zu spielen. Mit ihr wollen wir der Enge des Zimmers entkommen ... auch wenn hinter der nächsten Tür des Thrillers schon die nächste Wendung lauert.

Wenn das alles nur ein morbides Spiel ist, wer ist dann der Spielleiter? Ihr selbsterklärter Bruder stellt Szilvi den Rest der Familie Arpad vor. Seltsam ist nur, dass ihre erwachsenen "Geschwister" samt Familien sowie dem Vater alle zusammen in den Räumen der Wohnung leben. Sind alle Mitverschwörer:innen Teil des Komplotts, Rita zu brechen? Dass sich der Text ihres kleinen "Neffen" seltsam aufgesagt anhört und kaum jemand das Apartment verlässt, weckt im Opfer zunehmend Zweifel daran, was hier vor sich geht.

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Abgrund Familie: Feels Like Home geht als Psycho-Thriller an die Substanz

Regisseur Gábor Holtai macht sich in Feels Like Home an die Auslotung der Familie als Gefängnis, indem er das Konzept wörtlich nimmt. Seine Familie kann man sich bekanntlich nicht aussuchen – weder die dominanten Patriarchen noch die Alkoholiker-Onkel oder schnippischen Schwägerinnen. Doch was, wenn die Familie dich (trotz womöglich fehlender Blutsverwandtschaft) aussucht und nur dein "Bestes" will? Kann die Fessel dann zur Erlösung werden?

Geschickt stellt der Thriller Täter- und Opferrollen dieser anfangs so simplen Entführungsgeschichte in Frage. Die Kürzung um eine halbe Stunde hätte dem 2-Stunden-Film noch mehr Triebkraft verliehen. Aber auch so gehen wir der rätselhaften Geschichte zuverlässig ins Netz – weil wir einerseits herausfinden wollen, was hier gespielt wird, und andererseits Ritas Fluchtversuche anfeuern.

Wenn zwischendurch ein Obdachloser neben einer Werbung, die "Freiheit, Komfort, ohne Limit" verspricht, ins Bild gerückt wird, wächst Feels Like Home als Katz-und-Maus-Psychothriller mit unerwarteter Tiefe über sich hinaus: Denn wer weiß schon, was wir wollen, bevor es uns weggenommen wird? Und sollten wir uns nicht lieber zu unserem eigenen Glück gaslighten lassen?

Mehr Tipps für die Fantasy Filmfest Nights 2026:

Feels Like Home läuft am 17. und 24. April 2026 in sieben deutschen Städten auf den Fantasy Filmfest Nights. Einen regulären deutschen Start hat der Thriller darüber hinaus noch nicht enthalten.

