Enttäuschung für Deadpool-Fans: Ryan Reynolds macht Hoffnungen auf weiteren Film zunichte

Nach dem großen Erfolg von Deadpool & Wolverin hofften viele Fans auf einen neuen Film über Ryan Reynolds' Wade Wilson. Doch der könnte ganz anders aussehen, als gedacht.

Deadpool & Wolverine wurde 2024 zu einem der größten Blockbuster des Jahres und ließ Fans sehnsüchtig nach neuen Abenteuern des großmäuligen Söldners zurück, der zuvor bereits in zwei eigenen Filmen von Ryan Reynolds verkörpert wurde. Wie der Schauspieler jetzt enthüllte, ist eine Deadpool-Rückkehr bereits in Arbeit, doch könnte diese anders aussehen, als viele Fans zu hoffen wagten.

Kein Deadpool 4: Ryan Reynolds will Superheld nur noch als Nebenfigur

Wie Reynolds im Gespräch mit Sunday Today (via Variety ) enthüllte, arbeite er bereits an Material für den nächsten Deadpool-Auftritt im MCU. Das bedeute jedoch nicht, dass Deadpool 4 im Raum stehe – im Gegenteil soll Wade Wilson in seinem kommenden Abenteuer nicht mehr im Mittelpunkt der Handlung stehen:

Ich habe ein paar Sachen geschrieben, aber ich glaube nicht, dass ich ihn noch einmal in den Mittelpunkt stelle. Er ist eine Nebenfigur. Er ist ein Typ, der sich gut in einer Gruppe macht.

Bereits Ende 2024 erklärte Reynolds im Actors on Actors-Gespräch mit Andrew Garfield für Variety, dass er Deadpool mehr als Nebenrolle sehe:

Deadpool ist viel mehr eine Nebenfigur als eine Hauptrolle. Wir geben ihm manchmal den Fokus, weil das ist, was alle wollen, aber man kann ihn nicht in den Fokus setzen, ohne ihm alles wegzunehmen. Man muss eine Situation kreieren, in der er der Underdog ist. Ich denke nicht, dass ich das nochmal kann.



Damals erklärte er gerade heraus:

Wenn [Deadpool] zurückkommt, wird es in dem Film eines anderen sein. Channing Tatum ... Ich wäre glücklich, die fünfte Banane in seinem Film zu sein, oder in dem eines anderen.

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Wann kommt Avengers: Doomsday ins Kino?

Mit seinen neuen Aussagen ließ Reynolds nun erneut die Gerüchteküche dahingehend brodeln, dass Deadpool womöglichDort wäre der Söldner immerhin Teil einer Gruppe und könnte diese mit seinem unverkennbaren Humor unterhalten. Zuletzt hatte Reynolds etwaige Avengers-Gerüchte stets heruntergespielt – doch muss das natürlich nichts heißen.

Ob Deadpool tatsächlich in Avengers: Doomsday auftauchen wird, erfahren wir spätestens am 16. Dezember 2026, wenn der Marvel-Blockbuster in die deutschen Kinos einzieht.

Darin sind unter anderem Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Florence Pugh und Pedro Pascal als Superheld:innen und -schurk:innen der Marke Marvel zu sehen.