Enttäuschung bei Gefragt – Gejagt: Jägerin schießt nach schwachem Finale gegen Alexander Bommes

Eine Jägerin kann natürlich nicht jedes Finale bei Gefragt - Gejagt gewinnen. Doch diesmal machte sie unter anderem den Moderator für das schlechte Abschneiden verantwortlich.

Ein spannendes Finale gibt es nicht immer bei Gefragt - Gejagt – vor allem, wenn die Jäger:innen durch ihr geballtes Wissen gerne mal einen haushohen Vorsprung erzielen. Hin und wieder geht es aber auch in die andere Richtung und die Kandidat:innen setzen sich im Finale ab. Eine Jägerin hat sich zuletzt deutlich schwergetan und prompt einen Schuldigen finden können.



Gefragt - Gejagt-Team konnte im Finale ordentlich vorlegen

Am 13. Juli musste sich das Team bei Gefragt - Gejagt der Jägerin Adriane Rickel stellen. Tatsächlich konnten sich alle vier Kandidat:innen für das Finale qualifizieren – ungewöhnlich für die Jägerin mit der höchsten Siegquote bei direkten Duellen.



Zu viert ging das Team natürlich mit besonders breiter Brust ins Finale und erzielte 16 Punkte. Doch für eine Jägerin, die schon einmal 22 Punkte in einem Finale einholen konnte und damit vor zwei Jahren für einen neuen Rekord sorgte, müsste solch eine Punktzahl mühelos einholbar sein.



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Gefragt - Gejagt: Jägerin kritisierte Bommes' Lesetempo

Doch für die Jägerin lief es erstaunlich schwerfällig. Sie stockte selbst bei einfachen Fragen und wurde durch falsche Antworten mehrfach zurückgeworfen. Nach einer Minute lag sie bei gerade einmal zwei Punkten – ein Sieg rückte damit in weite Ferne.



Als nur noch zwölf Sekunden übrig waren, war jedem klar, dass die Jägerin das Finale nicht mehr gewinnen konnte. Selbst Moderator Alexander Bommes konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Zwölf Sekunden für acht. Wird eng." Doch die Jägerin konterte gleich mit einer Kritik an seinem Tempo: "Ja, schneller lesen!" Das sorgte dann auch unter den Kandidat:innen für Gelächter.



Am Ende konnte selbst Bommes’ angezogenes Lesetempo nichts mehr ändern und Adriane Rickel musste sich geschlagen geben. Das Siegerteam konnte somit mit 11.500 Euro nach Hause gehen.



So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie einen Monat lang in der ARD-Mediathek auf Wunsch abrufen.