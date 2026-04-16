Epischer James Bond-Song von Lana Del Rey enthüllt – er gehört aber nicht zu dem Film, auf den Fans warten

Es ist endlich passiert: Lana Del Rey hat einen Bond-Song aufgenommen. Dieser gehört allerdings nicht zum nächsten Teil der Filmreihe, sondern dem jüngsten Videospielableger.

Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung. Manchmal passiert es aber auch nur so halb. Wo sich diese Nachricht einpendelt, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Dass Lana Del Rey ausgerechnet für ein neues Videospiel aus dem James Bond-Universum hinters Mikrofon tritt, hatte aber vermutlich niemand auf dem Schirm.

Die gute Nachricht ist: Wir haben jetzt einen Bond-Song von Lana Del Rey und er klingt auch ziemlich episch. Die schlechte Nachricht ist: Es handelt sich nicht um den Song zum heiß erwarteten Bond-Reboot, das aktuell unter der Regie von Denis Villeneuve entsteht. Stattdessen steuerte Del Rey ihr Werk zum Videospiel 007 First Light bei.

Lana Del Reys epischer Bond-Song für 007 First Light

Dramatische Streicher und Hörner begleiten Lana Del Reys Stimme, die für ihren Bond-Song mit einem der prägendsten Komponisten der Reihe zusammengearbeitet hat. Niemand Geringeres als David Arnold ist für die vollen Klänge von First Light verantwortlich, die ihr euch nachfolgend anhören könnt.

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Fünf Filmmusiken hat Arnold für James Bond geschrieben, angefangen bei Der Morgen stirbt nie (1997). Mit Die Welt ist nicht genug (1999) und Stirb an einem anderen Tag (2002) folgten zwei weitere Brosnan-Bonds. Danach untermalte er die ersten beiden Craig-Missionen, namentlich Casino Royale (2006) und Ein Quantum Trost (2008).

007 First Light markiert seine erste Bond-Arbeit seit fast zwei Dekaden. In den Credits des Songs ist Arnold als Komponist und – zusammen mit Del Rey – als Co-Autor gelistet. Der Soundtrack des Spiels stammt jedoch nicht aus seiner Feder. Dafür wurde das britische Duo The Flight engagiert, das aus Joe Henson und Alexis Smith besteht.

Henseon und Smith haben in der Vergangenheit u.a. mehrere Musiken für die Assassin's Creed-Reihe beigesteuert. Jetzt bauen sie den musikalischen Bond-Kosmos aus und dürften dabei einige kreative Freiheiten genießen. Nicht zuletzt handelt es sich bei 007 First Light um eine komplett neue Origin-Story des Geheimagenten.

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007 First Light erscheint vor dem nächsten Bond-Film

Im Alter von nur 26 Jahren lernen wir James Bond in dem neuen Videospiel kennen, das von IO INteractive und Amazon MGM Studios produziert wird. Am 27. Mai 2026 erscheint der Titel für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S. Wann der nächste Bond-Film ins Kino kommt, ist dagegen unklar. Wir gehen frühestens von Ende 2028 aus.