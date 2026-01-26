Epischer wird es nicht: Hier ist der neue Teaser-Trailer zu Christopher Nolans Die Odyssee

Ein neuer Teaser-Trailer zu Christopher Nolans Die Odyssee enthüllt eine Figur, die von einem Mega-Star gespielt wird. Sie entfesselt als Erzählung eine gigantische Schlacht.

Mit dem Kinostart von Christopher Nolans Die Odyssee rückt wohl eines der gewaltigsten Leinwandepen der nächsten Jahre näher. Hauptdarsteller Matt Damon hält es für den "letzten großen Film", den er je machen wird. Und der neue Teaser-Trailer zeigt einen Bombast, der ihm Recht zu geben scheint.

Schaut hier den neuen Teaser-Trailer zu Die Odyssee:

The Odyssey - TV Spot (English) HD

Neuer Die Odyssee enthüllt Figur von Mega-Star: Wen spielt er?

Der Teaser-Trailer wurde kürzlich als TV-Spot in den USA veröffentlicht. Zu sehen ist eine Szene aus einem Festmahl, bei dem der spartanische König Menelaos (Jon Bernthal) und Telemachos (Tom Holland), der Sohn des verschollenen Odysseus (Damon), anwesend sind. Auf Verlangen des Spartaners erzählt ein Gast (Travis Scott) die Geschichte vom Trojanischen Krieg.

Das ist nicht nur die Gelegenheit, die bombastischsten Szenen aus dem Film zu zeigen, in denen Odysseus und die griechischen Soldaten Troja mit einer List einnehmen und zerstören. Vielmehr zeigt der neue Teaser-Trailer zum ersten Mal die Figur von Rapper Travis Scott Aber wen spielt er?

Offiziell bekannt ist seine Rolle noch nicht. Im Vorlagentext der Odyssee kommen mehrere Figuren in Frage: Er könnte etwa den arroganten Palastbettler Iros spielen, mit dem sich der verkleidete Odysseus bei seiner Rückkehr nach Ithaka ein Duell liefert. Es könnte sich auch um den Schweinehirten Eumaios handeln, dem sich Odysseus bei seiner Rückkehr als einem der Ersten zu erkennen gibt.

Am wahrscheinlichsten aber ist, dass Scott die Figur Demodokos darstellt: einen blinden Sänger und gefeierten Barden, der bei einem Festmahl vom Trojanischen Krieg erzählt und den unerkannten Odysseus damit zu Tränen rührt. Der Held enthüllt daraufhin seine Identität. Die Rolle passt nicht nur besonders gut zu den scheinbaren Rahmenbedingungen der Szene, sondern ist auch ein augenzwinkernder Verweis auf die Identität von Darsteller Travis Scott, der als einer der berühmtesten Musiker der USA gilt.

Wann kommt Christopher Nolans Die Odyssee in die Kinos?

Welchen Part Scott tatsächlich übernommen hat, werden Fans in einigen Monaten herausfinden können: Die Odyssee kommt am 16. Juli 2026 in die deutschen Kinos.