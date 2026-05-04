Episches Fantasy-Abenteuer: Der neue Trailer zu Christopher Nolans Die Odyssee schraubt die Vorfreude ins Unermessliche

Im zweiten offiziellen Trailer gewährt Christopher Nolan neue Einblicke in sein Fantasy-Abenteuer Die Odyssee. Matt Damon muss dabei auf seiner Heimreise zu Anne Hathaway zahlreiche Hürden meistern.

Nachdem wir im letzten Dezember bereits einen ersten Teaser-Trailer zum wohl größten Abenteuer des Kinojahres 2026 zu sehen bekamen, legt Christopher Nolan jetzt im langen Trailer noch eine Schippe drauf, um Die Odyssee mit epischen Bildern fast ohne CGI genauer vorzustellen.

Trailer zu Christopher Nolans Die Odyssee schickt Matt Damon auf epische Abenteuerreise

Alles, was wir schon zu Christopher Nolans Odyssee-Verfilmung wissen, verspricht eine Filmerfahrung von XXL-Ausmaßen. Nach Vorbild der ungefähr 2700 Jahre zurückliegenden, altgriechischen Vorlage von Homer schlüpft Matt Damon in die Rolle des erfindungsreichen Königs Odysseus, der versucht, nach dem Trojanischen Krieg heimzukehren. Die Götter haben allerdings anderes im Sinn. Wenn er unterwegs menschenfressenden Zyklopen und Seemonstern begegnet, entpuppt sich seine Reise als wahre, nun ja, Odyssee.

Schaut hier den brandneuen Trailer zu Christopher Nolans Die Odyssee

The Odyssee - Trailer (English) HD

Als Odysseus aus Troja nicht zurückkehrt, wird seine Ehefrau Penelope (Anne Hathaway) zunehmend von heiratswilligen Freiern bedrängt und sein großgewordener Sohn Telemachus (Tom Holland) bricht auf, um in Erfahrung zu bringen, was mit dem Vater geschehen ist. So wie der 24 Gesänge umfassende, gedichtete Ursprungstext wird wohl auch Nolans Film auf Ithaka beginnen, bevor er uns mit auf Odysseus' entbehrungsreiche Irrfahrten nimmt, die tödliche Sirenen und Meerungeheuer Skylla wohl ebenso wenig auslassen werden wie Zauberin Kirke, die Männer in Schweine verwandeln kann.

Wie der Trailer zeigt, kommt Christopher Nolans neuer Film absolut stargespickt daher. Neben Matt Damon, Anne Hathaway und Tom Holland als Herrscherfamilie der Insel Ithaka spielen auch noch Robert Pattinson als Penelopes Freier Antinoos, Zendaya als Göttin Athene und Charlize Theron als Nymphe Kalypso mit. John Leguizamo mimt Schweinehirt Eumaios und Himesh Patel Odysseus' Gefährten Eurylochos. Benny Safdie verkörpert König Agamemnon (der den Krieg gegen Troja einberief) und Jon Bernthal seinen Bruder Menelaus (dem die Gattin Helena entführt wurde). Des Weiteren finden sich Elliot Page, Lupita Nyong'o, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, James Remar und Samantha Morton im Cast.

Mehr Trailer-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann startet das Fantasy-Abenteuer Die Odyssee im Kino?

Mit einer etwas kürzeren Laufzeit als Oppenheimer peilt Christopher Nolans in etwas über zwei Monaten trotzdem ein Abenteuer epischen Ausmaßes an. Die Odyssee wird am 16. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen. Der ausschließlich mit IMAX-Kameras gedrehte Film sollte dann wohl auf der größtmöglichen Leinwand genossen werden, um seine volle Wirkung zu entfalten.