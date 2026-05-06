Episches Fantasy-Abenteuer erobert Netflix: Es erfindet 2500 Jahre alte Legende mit einem der größten Stars neu

Bei Netflix hat sich gerade ein Fantasy-Abenteuer in die Film-Top-10 gekämpft, das auf einer jahrhundertealten Legende basiert. In der Hauptrolle ist einer der größten Hollywood-Stars zu sehen.

Als Star in vielen Hollywood-Filmen und Blockbustern trumpft Schauspielstar Dwayne Johnson neben seinem Charisma vor allem mit purer Muskelkraft auf. Das macht ihn zur perfekten Besetzung für den legendären Krieger Herkules, Sohn des Zeus.

2014 ist Hercules mit The Rock erschienen, der die rund 2500 Jahre alte Herakles-Legende aufgreift und als Fantasy-Abenteuer verarbeitet. Nachdem der Blockbuster zuletzt etwas in Vergessenheit geraten war, ist er jetzt bei Netflix in den Film-Charts gelandet.

Fantasy-Blockbuster mit Dwayne Johnson in den Netflix-Charts: Darum geht es in Hercules

Der Film von Regisseur Brett Ratner (Rush Hour) spielt im Jahr 1200 vor Christus, als der Halbgott Herkules als Sohn von Donnergott Zeus und einer menschlichen Königin geboren wird. Zunächst führt der Protagonist als junger Mann jedoch ein schweres Leben, in dem er als Sklave verkauft wird und nur Trost im Kampf findet.

Später findet er kriegerische Genossen, mit denen er sich durch das alte Griechenland kämpft. Schließlich erhalten sie den Auftrag, das Heer des thrakischen Königs zur stärksten Armee aller Zeiten auszubilden und einen tyrannischen Herrscher zu besiegen.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 6. Mai 2026):

Neben der legendären Sage hatte diese 2014er-Version von Hercules auch einen Comic als Vorlage. Dabei handelt es sich um Hercules: The Thracian Wars von Steve Moore aus dem Jahr 2008. Mit einem Budget von 100 Millionen Dollar spielte der Blockbuster mit The Rock weltweit etwas über 244 Millionen Dollar ein, was ihn zu einem moderaten Kinokassen-Erfolg macht.

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