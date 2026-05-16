Er drehte eine der erfolgreichsten Zombie-Trilogien der letzten Jahre: Im Thriller Colony setzt er ein Killer-Virus in einem Hochhaus frei

Der Horror-Thriller Colony bietet einen actionreichen Mix aus 28 Days Later und The Raid. Ob sich der neue Film von Train to Busan-Regisseur Yeon Sang-ho lohnt, erklärt Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke in ihrer Kritik aus Cannes.

Es gibt wieder Neuigkeiten aus der Welt popkultureller Pilzinfektionen! Das Virus, der im neuen Action-Horror-Thriller Colony freigesetzt wird, produziert zwar nicht so anmutige Infizierte wie der Cordyceps aus dem HBO-Hit The Last of Us, aber kreiert mit Hilfe von Pheromonen und mutierendem organischem Schleim (oder sowas in der Art) ein Kollektivbewusstsein, das am liebsten am Nacken von Nicht-Infizierten nagt. Dahinter steckt Yeon Sang-ho, der Macher der südkoreanischen Zombie-Trilogie, die aus Train to Busan, Seoul Station und Peninsula besteht. In Colony tauscht er einen Zug gegen ein Hochhaus und gewöhnliche Wut-Zombies gegen etwas wesentlich Komplexeres.

In dem Thriller wird ein Hochhaus unter Quarantäne gestellt

Colony spielt in einem Hochhaus, in dem eine Biotechnik-Konferenz stattfindet. Es ist einer dieser modernen Orte, die von jeder Spur Individualität oder Persönlichkeit befreit wurden. In den unteren Stockwerken warten Franchise-Geschäfte auf ihre Kundschaft, in den Ebenen darüber Büros. Dieses über 30 Stockwerke umfassende Gebäude hat sich der Biologe Seo Young-cheol (Koo Kyo-hwan) für seinen Terror-Anschlag ausgesucht. Er spaziert hinein, sticht einem ehemaligen Kollegen eine Spritze in den Hals und schaut lächelnd zu, wie das Chaos ausbricht.

Seine Motive werden in Colony zwar noch beleuchtet, aber wichtiger ist erst einmal der Überlebenskampf der resoluten Professorin Kwon Se-jeong (My Sassy Girl-Star Jun Ji-hyun in ihrem ersten Kinofilm seit 11 Jahren) und einer kleinen Gruppe von Gelegenheitsbekanntschaften, wie sie ein Zombiefilm eben bereithalten muss. Gemeinsam verbarrikadieren sie sich in einem Geschäft für Outdoor-Bekleidung und lernen, wie die Infizierten ticken. Währenddessen wird das Hochhaus unter Quarantäne gestellt. Eine Rettung der Eingesperrten ist nicht in Sicht.

Colony unterhält mit origineller Zombie-Action und einer Tonne Schleim

Einmal gebissen, verwandelt man sich sofort: Erst speien die Infizierten eine Flüssigkeit, die aussieht wie ungeschüttelter Haarschaum, dann beginnen die Zuckungen und Verrenkungen, die sie auch als Stand-in für einen Ju-on-Reboot prädestinieren würden. Hier zieht Regisseur Yeon neben dem clever eingesetzten Hochhaus-Setting seinen überzeugendsten Trumpf. Professionelle Tänzer:innen waren an der Entwicklung der Zombie-Choreografien beteiligt, und aus eben jenen schnuppernden, rutschenden oder strampelnden Bewegungen zieht der Film einiges an Spannung.

Die Infizierten in Colony wirken nicht wie Tänzer, wenn sie über ihre Opfer herfallen, aber der stumpfe Blutdurst manifestiert sich in vielfältigen Verrenkungen. Ausgerechnet die Infizierten bringen auf diese Weise etwas Leben in die betont ausdruckslosen Räume des Hochhauses, in dem sich mehr Pappaufsteller und Werbebanner als echte Menschen aufhalten. Gleichzeitig sind ihre Attacken damit weniger vorhersehbar und ermüdend als die Angriffe der üblichen schlurfenden oder sprintenden Untoten aus vergangenen Filmjahrzehnten. Colony überzeugt mit origineller Zombie-Action, die einen durchweg mit neuen Facetten und Levels bei Laune hält. Dazu trägt auch Bösewicht Seo bei, der dem Virus eine eigene Upgrade-Funktion verpasst hat. Dank ihrer Schwarmintelligenz sind die Infizierten in gewisser Weise lernfähig und kommunizieren untereinander. Sie zeigen auf jeden Fall mehr Zusammenhalt als ihre Opfer.

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Das ist nicht der letzte Twist der Geschichte, die vor allem durch ihre rasant inszenierten Kämpfe und Jagden durch enge Korridore unterhält. Die Horrorelemente und auch der Gore ordnen sich der Action unter, was zumindest mich nicht weiter gestört hat. Anders sieht es mit den schematischen Figuren aus, die keinerlei Entwicklungspotenzial oder Tiefe besitzen. Was wiederum den Vorteil hat, dass hier eigentlich fast jede:r über die Klinge bzw. den eingeschleimten Boden einer Parfümerie springen kann.

Colony ist lange nicht so gut wie Train to Busan, der vor zehn Jahren beim Festival in Cannes begeisterte. Befreit man den Film vom langen Schatten des Vorgängers, bleibt ein kurzweiliger Reißer übrig, der die Zeit bis zum nächsten Einkauf in der Konzern-Dependence eures Vertrauens allemal vertreibt.

Ich habe Colony beim Filmfestival in Cannes gesehen, wo er seine Weltpremiere in den Midnight Screenings gefeiert hat. Einen deutschen Starttermin hat der Film noch nicht, aber Plaion hat sich die Rechte an Colony gesichert.