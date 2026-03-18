Er gewann vier Oscars, holte aber keinen ab, weil ihm die Auszeichnungen egal waren: „Einmal war ich angeln und ein anderes Mal habe ich mich betrunken“

Einer der größten Regisseure aller Zeiten gewann insgesamt sechs Oscars und holte keinen einzigen ab. Er selbst, erklärte er einmal, "mache Filme, um die Miete zu zahlen".

Steven Spielberg, Martin Scorsese, Christopher Nolan – für Millionen gehören sie zu den größten Regisseuren aller Zeiten. Den Rekord an Oscar-Gewinnen für die beste Regie hält trotzdem ein anderer: Western-Legende John Ford gewann die Trophäe insgesamt sechsmal, viermal in der Regie-Kategorie. Aber statt die Statue in Person abzuholen, betrank er sich lieber.

John Wayne brachte Western-Ikone John Ford seinen Oscar nach Hause

John Ford gewann Oscars für folgende Filme (die Jahreszahlen beziehen sich auf die Auszeichnungen):

Nicht ein einziges Mal war Ford zugegen, um die höchste Filmauszeichnung der Welt abzuholen. Die Golden Globes zitieren ihn mit folgenden Worten:

Ich tauchte für meine ersten drei Oscars nicht bei der Zeremonie auf. Einmal war ich angeln, einmal war Krieg und ein anderes Mal habe ich mich betrunken.

Da die USA im Dezember 1941 in den Zweiten Weltkrieg eintraten, herrschten gleich zu drei von Fords Auszeichnungen globale Kampfhandlungen. Wann er die Oscar-Zeremonie zugunsten von Angelausflügen und Alkoholrausch ausließ, ist nicht bekannt.

Viele seiner Fans werden allerdings wissen, dass Ford seinen Beruf nicht als Kunst betrachtete. "Ehrlich gesagt mache ich Filme, um Geld zu verdienen, um meine Miete zu bezahlen. Es gibt großartige Künstler in diesem Geschäft. Ich gehöre nicht dazu", zitieren ihn unsere Kolleg:innen von Espinof .

Die Attitüde der Bescheidenheit paarte sich bei John Ford mit einem hitzigen Temperament, das bisweilen sogar zu Faustschlägen am Filmset führte. Western-Star John Wayne, der oft mit dem Regisseur zusammenarbeitete, hielt ihm dennoch jahrelang die Treue. 1953, als die Oscar-Verleihung zum ersten Mal im TV übertragen wurde, nahm er die Statue für den Regisseur entgegen und erklärte:

Ich werde [den Oscar] zu seinem Haus in der Odin Street bringen, wo er seit 35 Jahren lebt, und ihn neben seine anderen fünf Oscars auf den Kaminsims stellen.

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Geschadet hat Ford seine Oscar-Abneigung nicht – 53 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1973 gilt er noch immer als einer der größten Regisseure aller Zeiten. Selbst Steven Spielberg schaut vor jedem Dreh einen seiner Filme.

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