Er gilt als einer der größten Skandalfilme Hollywoods: Jetzt soll Wuthering Heights-Regisseurin Emerald Fennell ihn neu verfilmen

Letztes Jahr im Sommer wurde ein neuer Basic Instinct-Film angekündigt, der vom Autor des Originals geschrieben wird. Jetzt gibt es einen ersten Regie-Namen, der mit dem Projekt in Verbindung gebracht wird.

Als Basic Instinct vor 34 Jahren ins Kino kam, sorgte der von Paul Verhoeven inszenierte Film für einen Skandal sondergleichen. Die Menschen waren schockiert von der Gewalt und Freizügigkeit des Erotik-Thrillers mit Sharon Stone und Michael Douglas in den Hauptrollen. Mitunter wurde ihm sogar vorgeworfen, frauenfeindlich zu sein.



Über drei Dekaden später hat der Film jedoch seinen Platz in der Popkultur gefunden und gilt als eines der großen, missverstandenen Meisterwerke des Genres. Abseits von einer schnell vergessenen Fortsetzung, Basic Instinct – Neues Spiel für Catherine Tramell, wurde die Marke jedoch nie wieder angerührt – bis jetzt.

Basic Instinct-Reboot: Wuthering Heights-Regisseurin Emerald Fennell soll neuen Film drehen

Letztes Jahr im Juli berichteten wir, dass unter dem Dach von Amazon MGM Studios eine Neuauflage des Stoffs in Arbeit ist. Verhoeven und die Original-Stars kehren zwar nicht für den neuen Film zurück. Dafür ist Drehbuchautor Joe Eszterhas in das Projekt involviert. Beachtliche zwei Millionen US-Dollar soll er für dein jüngstes Skript erhalten haben. Sollte dieses tatsächlich verfilmt werden, verdoppelt sich die Gage.

In einem Interview mit dem Guardian gibt Eszterhas ein Update zum Basic Instinct-Reboot und enthüllt nebenbei einen spannenden Namen für die Inszenierung: Angeblich befindet sich Emerald Fennell in Verhandlungen als Regisseurin des Films:

Die Produzent:innen verhandeln gerade mit einer wirklich interessanten Regisseurin – einer Britin namens Emerald Fennell –, die Promising Young Woman und Wuthering Heights gedreht hat. Ihre Herangehensweise passt genau. Sie ist jemand, der keine Angst vor Kontroversen und Sexualität hat. Das finde ich großartig. Ich hoffe, es klappt.

Fennell hat sich mit nur drei Filmen als namhafte Regisseurin in Hollywood etabliert: Neben den von Eszterhas gegnannten Promising Young Woman und Wuthering Heights gehört dazu auch der nicht weniger kontrovers diskutierte Saltburn. Fennell versteht es fraglos mit ihren Werken, direkt in die Diskurse unserer Gegenwart einzusteigen, wobei sich das Publikum oft uneinig ist, ob sie diese weiterbringt oder zurücksetzt.

Basic Instinct-Reboot soll "anti-woke" sein und übernatürliche Elemente beinhalten

Das Original erzählte von Detektiv Nick Curran (Douglas), der auf die verführerische Schriftstellerin Catherine Tramell (Stone) trifft, ihres Zeichens die Hauptverdächtige im Mordfall eines Musikers ist. Es dauert nicht lange, bis die Grenzen zwischen Beruf und Begehren verschwimmen – mit verheerenden Folgen. Der neue Film soll sich um Nachahmungstäter:innen drehen und übernatürliche Elemente beinhalten.

Eszterhas beschrieb das Reboot als "anti-woke". Wie der Guardian erklärt, ist der ungarisch-amerikanische Schriftsteller der Meinung, dass Hollywood-Filme heutzutage zu steril, zu höflich und zu ängstlich sind, um jemanden zu verängern: "Die Menschen haben panische Angst vor Konfrontationen und Meinungsverschiedenheiten. Das ist ein Verlust für die Kommunikation. Das ist ein Verlust für die Menschlichkeit."

Wie sich das genau auf den neuen Film auswirken wird, ist nicht bekannt. Vorerst muss Amazon MGM Studios die Beteiligung von Fennell offiziell bestätigen. Die einzige Person, die sich laut Guardian bisher entschieden zu dem Projekt geäußert hat, war Sharon Stone – und zwar mit ihrer Absage: "Ich sage es nur ungern, aber Joe Eszterhas würde sich nicht einmal aus einer Walgreens-Apotheke herausschreiben können."